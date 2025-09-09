'ESCÂNDALO'

Romance conturbado de Angela Ro Ro com Zizi Possi deu origem a música de Caetano Veloso

Cantoras viraram notícia por supostas agressões; Angela Ro Ro ironizava os boatos e sonhava cantar com Zizi

Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 08:47

Angela Ro Ro, que morreu aos 75 anos nesta segunda-feira (8), viveu um romance conturbado com Zizi Possi nos anos 1980. Na época, rumores de agressões entre as duas chegaram às páginas policiais. Em tom irônico, Ro Ro comentava em seus shows: "Vocês já sabem: eu sou a única cantora lésbica da MPB".

O escândalo durante um show de Zizi, envolvendo a revelação da bissexualidade de Angela, inspirou Caetano Veloso a compor Escândalo para Ro Ro. Apesar do término turbulento, Angela dizia não guardar rancor: "Queria cantar com tanta gente. Com Zizi seria engraçado, de verdade. Penso nisso com a cabeça de produtora. Desde 1998 tenho esse projeto na cabeça. Meu escritório chegou a procurá-la, mas não tive muita sorte. Seria engraçado um show comigo cantando músicas dela e vice-versa", afirmou à Época em 2013.

Sobre o nome do show, Angela comentou: "O que aconteceu foi um trágico equívoco e um show chamado A Paz [música eternizada na voz de Possi] seria bonito e daria uma bilheteria maravilhosa. Vou pagar alguns poucos anos de saúde com a bilheteria".

Supostas agressões

Angela desmentiu as acusações de violência: "Eu nunca bati em ninguém nem naquela cantora em 1981. Nunca dei um tapa nela e nem ela em mim. E até hoje eu carrego essa cruz de infâmia e calúnia. Admiro muito o canto dela, quero o bem dela, não desejo mal nenhum. Foi imperdoável e continua sendo a omissão. Ela simplesmente poderia ter dito a qualquer hora, desde aquele ano até hoje: 'Olha, a Ro Ro nunca me bateu'. Não custava nada. Ela calou, e quem cala consente. Eu fiquei com essa má fama, mas só acredita nessa fama quem não presta", disse ao portal Gay Blog.

Zizi nunca se pronunciou, mas sua filha Luiza Possi comentou à Playboy: "Como você mesmo disse, minha mãe foi envolvida num escândalo por outra pessoa, ela não se envolveu. Então falar sobre isso seria um desrespeito com ela. (...) Roubaram o direito dela ao silêncio, era outra pessoa falando dela. Se falar alguma coisa sobre isso, vou fazer a mesma coisa, e posso escolher não fazer isso com a minha mãe".