Globo muda horário de 'Vale Tudo' por causa de jogo da Seleção; veja como fica a programação

Novela será exibida mais tarde nesta terça (9) por causa de Bolívia x Brasil

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 06:31

Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos)
Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos) Crédito: Angélica Goudinho/Globo

Quem sintonizar a TV Globo no horário habitual de "Vale Tudo" nesta terça-feira (9) terá uma surpresa. A emissora alterou sua grade para exibir a partida entre Bolívia e Brasil, válida pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Segundo a Globo, o capítulo da novela, que já está em sua reta final, será transmitido às 21h30, logo após o duelo da Seleção. De acordo com o resumo oficial, a trama dará sequência ao casamento de César e Odete. Nesse capítulo, o personagem tentará escapar da festa depois de ter um de seus crimes revelados pela imprensa.

A mudança impactou ainda outros programas da grade. A novela "Êta Mundo Melhor!" foi antecipada para 17h50. Os telejornais locais irão ao ar às 18h30, seguidos por "Dona de Mim" às 18h50. Já o "Jornal Nacional" terá início às 19h30, para abrir espaço ao futebol logo em seguida.

Para os torcedores, a Globo confirmou a transmissão do jogo em diferentes plataformas: TV aberta pela própria emissora, Sportv nos canais por assinatura e também no YouTube, através da GE TV.

