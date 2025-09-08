ACUSAÇÃO GRAVE

Compositor de sucessos de Simone e Simaria é acusado de assédio e estupro por duas cantoras

Nivardo Paz nega acusações e vítimas relatam episódios de constrangimento e perigo

Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 10:37

Compositor sertanejo Nivardo Paz é acusado de assédio e estupro por duas cantoras Crédito: Reprodução

O compositor sertanejo Nivardo Paz, conhecido por escrever sucessos interpretados por artistas como Simone Mendes, Maiara e Maraisa, está sendo acusado de assédio sexual e estupro por duas cantoras, Paolla Diaz e Hevelin Lorys. As denúncias vieram à tona em entrevista ao “Domingo Espetacular", da Record.

Paolla Diaz relatou o momento em que conheceu o compositor. “Ele entrou em contato comigo depois de uma composição minha e disse que Simone Mendes, Maiara e Maraisa e Launa Prado estavam procurando composições e ele gostou das minhas”, contou a cantora.

Elas sonhavam em seguir a carreira musical e acabaram vítimas de Nivardo Paz, compositor famoso por escrever grandes sucessos sertanejos. Paolla Diaz foi a primeira a fazer uma denúncia contra ele. Ela contou que foi convidada por ele, autor de canções interpretadas por Simone &… pic.twitter.com/QG1R5jcY1w — Domingo Espetacular (@DomEspetacular) September 7, 2025

A artista descreveu a situação que a assustou ao chegar ao apartamento de Nivardo. “Quando me deparei com ele, ele estava com poucos trajes e me assustei. Eu entrei em choque, porque não estava esperando um compositor me receber de blusa apagada e sem roupa. Ele não estava normal, eu me apavorei. Ele me ofereceu uma bebida, eu disse que não bebia”, afirmou. Paolla disse ter conseguido sair do apartamento mesmo após o compositor tentar impedi-la.

Nivardo Paz 1 de 5

Em defesa, Nivardo Paz negou todas as acusações. “Quando ela chegou, eu estava vestido normal e não tinha segundas intenções com ela. Ela nem pode falar que tentei alguma coisa com ela. No meu entender, ela está denunciando por orgulho, avareza. É tudo uma mera mentira”, declarou ao programa.