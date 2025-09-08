Luciano Huck comete gafe ao citar personagem de 'Vale Tudo' e é corrigido ao vivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 08:29
Luciano Huck protagonizou uma gafe no “Domingão com Huck” deste domingo (7) ao recepcionar a atriz Malu Galli como jurada artística da “Dança dos Famosos 2025”. Ao comentar sobre a participação dela na novela Vale Tudo (Globo), o apresentador acabou errando o nome de sua personagem.
Huck se referiu a Malu como “Tia Cecília”, quando, na verdade, o nome correto é Celina. A confusão foi corrigida imediatamente por Ed Gama, que brincou: “É Celina, rapaz”.
Domingão com Huck
Sem escapar da situação, o apresentador assumiu o deslize e elogiou a atriz e a produção. Ele ainda contou que acompanha a novela e que costuma ligar para a autora Manuela Dias para parabenizá-la pelo trabalho.
Nas redes sociais, o episódio repercutiu entre os telespectadores, que não deixaram passar a gafe do apresentador. “O Luciano Huck dizendo que é super fã da novela, assiste sempre… que liga pra Manuela Dias… mas agora há pouco no Domingão chamou a personagem da Malu Galli de Tia Cecília kkkkk”, comentou um internauta no X (antigo Twitter).