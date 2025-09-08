Pai de Sabrina Sato recebe alta após 25 dias internado e duas cirurgias delicadas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 07:06
Omar Rahal, pai de Sabrina Sato, recebeu alta hospitalar na madrugada deste domingo (7), após 25 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O empresário passou por duas cirurgias, incluindo a retirada do pâncreas, e sua recuperação foi celebrada pela família e pela equipe médica.
Ao deixar a unidade, Omar recebeu um buquê de rosas brancas e uma carta da equipe que o acompanhou durante o tratamento. “Querido senhor Omar, que alegria celebrar sua alta depois de 25 dias de luta e superação. Sua força espiritual e mental foram tão poderosas quanto o próprio corpo”, dizia o bilhete entregue pelos profissionais de saúde.
Sabrina Sato e familiares
Sabrina Sato revelou no dia 20 de agosto que o pai havia passado por uma cirurgia de emergência. Na ocasião, a mãe da apresentadora, Kika Sato, confirmou a retirada do pâncreas. Dias depois, ele precisou de uma nova intervenção. Sem revelar detalhes sobre o quadro clínico, Sabrina destacou a gravidade do momento.
Em desabafo publicado nas redes sociais, a apresentadora ressaltou a união familiar durante a internação. “Eu tenho fé, muita fé, de que venceremos essa batalha que agora se inicia. Hoje sinto ainda mais forte a união dos meus irmãos, que estão se revezando, passando noites em claro no hospital e tendo todo o cuidado sem nem reclamar de cansaço. Sou profundamente grata a cada gesto de apoio que temos recebido”, escreveu.