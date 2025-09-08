Acesse sua conta
Advogada explica saída da defesa de Hytalo Santos e revela pedido do influenciador

Christianne Lauritzen afirmou ter deixado o caso após divergências com a equipe de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 06:21

Hytalo Santos Crédito: Reprodução

A advogada Christianne Lauritzen explicou, em entrevista ao portal LeoDias, o motivo de ter deixado a defesa dos influenciadores Hytalo Santos e Israel Vicente, presos preventivamente há quase um mês. Segundo ela, a decisão ocorreu por conta de “incompatibilidade com outros advogados de São Paulo” que atuam no caso.

“Visitei os dois quase todos os dias. Hytalo e Israel são boas pessoas. Pediram para eu não largar a mão deles”, afirmou Lauritzen, destacando que sua saída não teve relação com as acusações enfrentadas pelos blogueiros.

O diretor da penitenciária do Roger, na Paraíba, Edmilson Alves, já havia mencionado que Hytalo estaria buscando outro representante. “Hytalo falou que tinha dado um tempo [de advogado] porque estava tendo um certo choque com os advogados de São Paulo e da Paraíba. O que eu soube dela é que tinha saído do caso por causa dessa insatisfação e que Hytalo iria procurar outro”, disse o gestor em entrevista.

Apesar da mudança, os influenciadores já contam com novo defensor criminalista, o advogado Felipe Cassimiro. Eles seguem presos enquanto são investigados por crimes como tráfico de pessoas, exploração sexual infantil e trabalho infantil artístico irregular relacionados a conteúdos publicados nas redes sociais.

Em nota oficial, Christianne reforçou que sua saída se deu exclusivamente por divergências internas na defesa. “Esclareço que minha saída não guarda qualquer relação com a problemática ou acusações do processo, mas decorre exclusivamente de divergências profissionais com a banca de advogados de São Paulo”, escreveu. Ela também destacou que Hytalo e Israel “não possuem qualquer relação com as divergências profissionais ocorridas entre os advogados”.

