Allan Souza Lima desabafa sobre invasão de privacidade após rumores de affair com Wanessa Camargo

Ator e participante do Dança dos Famosos se manifestou nas redes sociais sobre as especulações

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 07:21

Allan e Wanessa são colegas na Dança dos Famosos
Allan e Wanessa são colegas na Dança dos Famosos Crédito: Léo Rosario/TV Globo

O ator Allan Souza Lima usou suas redes sociais para se manifestar sobre os rumores que o ligam a Wanessa Camargo, sua colega no quadro "Dança dos Famosos", do Domingão com Huck. Em uma sessão de perguntas e respostas, o artista falou sobre o incômodo com a exposição da sua vida pessoal, que se intensificou com as recentes especulações de um affair com a cantora.

Allan destacou a diferença entre a "falta de privacidade" comum à vida de uma celebridade e a "invasão" que ele considera inaceitável. "Estou há mais de 20 anos nessa vida, já vi de tudo, ou quase tudo, e já passei por algumas coisas também", contextualizou o ator, que completou. "Acho que existe uma diferença entre falta de privacidade e invasão de privacidade. Nós, artistas que trabalhamos com o palco, vivemos constantemente na falta de privacidade e temos que saber lidar com isso".

O ator, que está solteiro desde maio, após o término de seu namoro com Débora Nascimento, ressaltou que a escolha de se expor deve ser do próprio artista. "Mas invasão, cabe a nós decidirmos se aceitamos ou não. Eu sempre tento manter essa linha tênue", disse ele. Allan reforçou a admiração dos fãs, mas também mencionou o lado negativo da fama. "É muito legal te reconhecerem na rua, admirarem seu trabalho, mas também tem um preço muito grande que às vezes prefiro manter o meu silêncio", completou.

