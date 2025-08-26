Rodrigo Faro revela que pensou em deixar a ‘Dança dos Famosos’ por saúde de Vera Viel

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 12:22
Rodrigo Faro emocionou os fãs ao revelar que quase desistiu da "Dança dos Famosos" após um susto com a saúde da esposa, Vera Viel. Em vídeo publicado nas redes sociais, o casal contou que a modelo precisou passar por uma nova biópsia em meio ao acompanhamento do câncer raro que enfrentou em 2024.
Segundo Vera, os exames periódicos levantaram suspeita de uma possível volta do tumor no mesmo local onde ela havia feito cirurgia e 33 sessões de radioterapia. “Apontou uma possível volta do tumor no mesmo local. Foi marcada imediatamente uma biópsia”, relatou a modelo.
Rodrigo Faro
Nos dias de espera pelo resultado, a família se reuniu em orações. “Passamos um fim de semana inteiro em oração, conversando sobre as possibilidades e à espera de um milagre. A chance de ser positivo era muito grande. A gente já estava falando em novo tratamento, nova quimioterapia e nova cirurgia”, lembrou ela.
Enquanto isso, Faro seguia nos ensaios da competição da Globo, mas confessa que pensou em desistir. “Continuei ensaiando por mais dois dias, fiz o programa e vim correndo para São Paulo. Passei mais quatro dias ao lado da Vera, mas a cabeça estava nela o tempo todo”, disse o apresentador.
O momento de alívio veio durante um ensaio, quando recebeu a ligação com o resultado da biópsia. “Comecei a chorar e a abraçar toda a galera do meu grupo. Descobri que a Vera não tinha nada, que esse milagre aconteceu mais uma vez na nossa vida. Mas não podia abraçá-la, tinha que continuar ensaiando e fazer o programa”, relembrou, emocionado.