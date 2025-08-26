ENTREVISTA EXCLUSIVA

'Meus trabalhos foram invalidados por carregarem minha identidade', diz Leonela, ex-MasterChef que agora atua no Origem

Baiana que deixou a advocacia inicia carreira na gastronomia e denuncia preconceito contra culinária afro-brasileira

Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 06:52

Leonela fez uma trajetória brilhante no "MasterChef" Crédito: Reprodução

Leonela Borges largou a advocacia para viver um sonho antigo: competir no “MasterChef Brasil 2025”. A baiana de Santa Bárbara chegou até o Top 5 da temporada, exibida pela Band, e saiu do programa com uma certeza, a de que sua passagem foi marcada pela defesa de uma gastronomia com identidade.

“Não foram poucas as vezes que trabalhos meus foram invalidados ou diminuídos por carregarem a identidade que eu me propus a levar”, disse em entrevista exclusiva ao CORREIO.

Antes do reality, Leonela havia pedido demissão para “tirar projetos do papel”. A inscrição no programa foi sua primeira tentativa — que acabou rendendo uma das trajetórias mais comentadas da edição. “Participar do programa era um desejo antigo, mas essa foi a primeira vez que efetivamente me inscrevi”, contou.

No estúdio, procurou ir além do estereótipo da culinária baiana. “Minha escolha era representar a gastronomia baiana da maneira mais completa possível, do dendê às culinárias do sertão e da chapada”, lembrou.

As críticas que recebeu no programa também revelaram um embate cultural. “Ouvi nos bastidores que quem era técnico era punido porque se arriscava, já que os jurados só queriam um franguinho ensopado”, lembra.

Para Leonela, há preconceito com a culinária afro-brasileira tanto dentro quanto fora do reality. “Entendo que pra algumas pessoas deve ser incômodo não possuir referências tão fortes e dignas de orgulho”, afirma.

Ainda assim, ela colecionou momentos marcantes. Na prova da caixa misteriosa, por exemplo, os jurados elogiaram sua ousadia: “Os chefs disseram que meu prato foi intenso e delicado. Foi meu primeiro salto de desenvolvimento na competição”, celebrou.

Classificada entre os seis melhores cozinheiros da temporada, Leonela se despediu com emoção. “Trabalhei incansavelmente e a decisão já não estava nas minhas mãos. Mas sinceramente? Acredito que minha trajetória merecia uma vaga na final”, disse.

Se a saída do programa foi amarga, o sabor da vida profissional chegou logo depois. Leonela iniciou seu primeiro estágio no Origem, restaurante de Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, em Salvador — eleito o melhor do Brasil em 2025 pela revista Exame Casual.

Nas redes sociais, ela celebrou a conquista.“Têm sido semanas de aprendizado intenso, expansão de repertório e admiração crescente. Escolher dar protagonismo aos insumos que de fato são a origem da culinária baiana é um trabalho brilhante executado pelos chefs... Que honra é poder ser parte da cozinha do melhor do Brasil em 2025”, comemorou.

Mudança de vida

A experiência no “MasterChef” transformou sua vida pessoal e profissional. “É de fato a primeira vez que sinto honrando o desejo do meu coração a nível de profissão. Respeito muito o repertório que a advocacia me proporcionou, mas agora espero usar essa expertise só para elaborar contratos na gastronomia.”