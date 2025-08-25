POLÊMICA

Camila Pitanga rebate Mano Brown ao ser chamada de ‘mulata’ em podcast: ‘Sou negra’

Atriz corrigiu o rapper durante debate sobre ancestralidade e reforçou sua identidade racial

Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12:14

Camila Pitanga, de 48 anos, corrigiu Mano Brown durante participação no podcast Mano a Mano, exibido no YouTube na última quinta-feira (21). A atriz discordou do rapper após ele se referir a ela como “mulata” e afirmou com firmeza que se reconhece como uma mulher negra.

Logo no início da conversa, Brown questionou: “Você é mulher mulata? Posso usar esse termo ou não?”. A atriz respondeu de imediato: “Negra!”. O cantor então tentou justificar sua colocação, lembrando que muitas pessoas os classificam como “pardos”.

“Você sabe que a gente é lido como pardo, certo?”, disse o rapper, ao que Camila retrucou: “Tudo bem, mas eu não me chamo de parda”. Brown concordou em parte, mas explicou sua visão pessoal: “Eu também não, mas mulato eu sou e eu entendo como a gente é lido. Não adianta eu querer ser o blue [retinto], as pessoas me leem como o brown [negro de pele clara]”.

Durante a discussão, Mano Brown acrescentou que já presenciou debates sobre a raça de ambos: “Eu já vi debates sobre a sua raça e sobre a minha… se você é negra ou não. Então, por isso que eu te pergunto: a visão, a forma como ele [Antônio Pitanga, pai da atriz] é visto, é diferente de você. Certo?”.

Camila respondeu reforçando sua identidade: “Uma coisa é como me veem e como eu me vejo”. Ao explicar como se enxerga, ela destacou: “Como uma mulher negra em movimento. A questão é que, tendo esse baobá do meu lado, tendo Benedita da Silva como também parte da minha ancestralidade, sendo filha de Vera Manhães, tendo essa ancestralidade forte e muito clara no meu horizonte, na minha raiz, eu sei que a gente, quando sabe de si, se coloca com força para o mundo. E isso, você não precisa do outro para se reconhecer e se validar”.

Origem do termo

O termo “mulata” carrega uma forte carga histórica de racismo e objetificação, especialmente contra mulheres negras. Originalmente derivado do espanhol mulato, ligado ao árabe mowallad ou ao latim mulus (mula), foi usado na colonização para classificar pessoas miscigenadas e fragmentar a população negra, dificultando sua organização política. Especialistas explicam, que ao longo do tempo, também passou a ser associado à hipersexualização, reforçando estereótipos racistas e reduzindo mulheres negras à condição de mercadoria.