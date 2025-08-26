Acesse sua conta
'Estrela da Casa 2025': primeira semana tem eliminação e Prova do Jingle com Angélica e Eliana

Estreia do reality musical teve surpresas, show com Michel Teló e jurados especiais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:28

A nova temporada do Estrela da Casa estreou trazendo novidades
A nova temporada do Estrela da Casa estreou trazendo novidades Crédito: Reprodução/TV Globo

A nova temporada do “Estrela da Casa” começou nesta segunda-feira (25) com novidades, emoção e grandes encontros musicais. A apresentadora Ana Clara adiantou ao público que a primeira semana já reserva momentos decisivos, como a primeira eliminação da edição e a aguardada Prova do Jingle, que terá a participação especial de Angélica e Eliana.

Nesta terça-feira (26), os competidores terão contato com o mentor musical Michel Teló durante atividades no Centro de Treinamento. Segundo Ana Clara, o encontro terminará com um show ao vivo: “E esse encontro vai terminar em um grande show, ao vivo, para a gente curtir”, disse a apresentadora.

Além disso, o mesmo dia marcará a surpresa da semana: a chegada de Angélica e Eliana, que irão comandar a Prova do Jingle, desafio que garantirá mais uma imunidade na competição.

A quarta-feira (27) será dedicada exclusivamente aos ensaios, preparando os artistas para o primeiro Festival da temporada, que acontece na quinta-feira (28), ao vivo. Ao final da apresentação, um dos participantes deixará a disputa.

A dinâmica contará com a presença de um júri convidado formado por Dinho Ouro Preto, Fafá de Belém e Pretinho da Serrinha, além do voto do público. “É o dia da primeira eliminação. Você de casa vota e o júri vai ter que tomar uma decisão que promete fortes emoções”, antecipou Ana Clara.

