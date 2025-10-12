Orações para Nossa Senhora Aparecida neste 12 de outubro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de outubro de 2025 às 03:00
Neste domingo (12), fiéis de todo o país celebram o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A data é marcada por missas, procissões e demonstrações de fé que reforçam a devoção à Mãe Aparecida, símbolo de esperança, amor e proteção para milhões de brasileiros. Para homenagear a santa, selecionamos algumas das orações mais conhecidas e rezadas pelos devotos ao longo dos séculos.
Nossa Senhora Aparecida
Oração a Nossa Senhora Aparecida
Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida,
Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores,
refúgio e consolação dos aflitos e atribulados,
Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade,
lançai sobre nós um olhar favorável,
para que sejamos socorridos por vós
em todas as necessidades em que nos acharmos.
Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida,
que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que vos invocou fosse por vós abandonado.
Amém.
Consagração a Nossa Senhora Aparecida
Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo,
em vossa querida imagem de Aparecida,
espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil.
Sede nossa Mãe amorosa, protetora das famílias,
guiai nossos passos e afastai-nos dos perigos.
Dai-nos coragem nas dificuldades e esperança nos dias de aflição.
Amém.
Oração das mães a Nossa Senhora Aparecida
Mãe Aparecida, confio em tuas mãos o meu maior tesouro: meus filhos.
Cobre-os com teu manto de amor, protege-os dos perigos,
ilumina seus caminhos e fortalece seus corações.
Que cresçam na fé, na bondade e na sabedoria,
sob tua constante proteção.
Amém.
Oração de agradecimento
Querida Mãe Aparecida,
agradeço por todas as bênçãos concedidas,
pelas vitórias, pela saúde e pela presença constante em minha vida.
Continua a me guiar com tua luz e tua ternura,
para que eu jamais me afaste do caminho da fé e do amor.
Amém.