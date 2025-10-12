RELIGIÃO

Orações para Nossa Senhora Aparecida neste 12 de outubro

Celebre o Dia da Padroeira do Brasil com fé, devoção e preces tradicionais

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 03:00

Ore à Nossa Senhora Aparecida para que ela proteja quem você ama (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock) Crédito: Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock

Neste domingo (12), fiéis de todo o país celebram o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A data é marcada por missas, procissões e demonstrações de fé que reforçam a devoção à Mãe Aparecida, símbolo de esperança, amor e proteção para milhões de brasileiros. Para homenagear a santa, selecionamos algumas das orações mais conhecidas e rezadas pelos devotos ao longo dos séculos.

Oração a Nossa Senhora Aparecida

Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida,

Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores,

refúgio e consolação dos aflitos e atribulados,

Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade,

lançai sobre nós um olhar favorável,

para que sejamos socorridos por vós

em todas as necessidades em que nos acharmos.

Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida,

que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que vos invocou fosse por vós abandonado.

Amém.

Consagração a Nossa Senhora Aparecida

Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo,

em vossa querida imagem de Aparecida,

espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil.

Sede nossa Mãe amorosa, protetora das famílias,

guiai nossos passos e afastai-nos dos perigos.

Dai-nos coragem nas dificuldades e esperança nos dias de aflição.

Amém.

Oração das mães a Nossa Senhora Aparecida

Mãe Aparecida, confio em tuas mãos o meu maior tesouro: meus filhos.

Cobre-os com teu manto de amor, protege-os dos perigos,

ilumina seus caminhos e fortalece seus corações.

Que cresçam na fé, na bondade e na sabedoria,

sob tua constante proteção.

Amém.

Oração de agradecimento

Querida Mãe Aparecida,

agradeço por todas as bênçãos concedidas,

pelas vitórias, pela saúde e pela presença constante em minha vida.

Continua a me guiar com tua luz e tua ternura,

para que eu jamais me afaste do caminho da fé e do amor.