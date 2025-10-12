12 DE OUTUBRO

Dia das Crianças: 10 orações para proteger e abençoar seu filho

É o momento de agradecer pela vida dos pequenos

Não existe oração mais forte do que a dos pais, sejam eles de sangue ou de coração. É ela quem, mesmo em silêncio, fala com Deus com o coração apertado, pedindo que o filho esteja sempre protegido, com saúde e rodeado de amor. No Dia das Crianças, essa força ganha ainda mais sentido. É o momento de agradecer pela vida dos pequenos e entregar a eles um presente que não se compra: a bênção da fé.

Abaixo, estão dez orações tradicionais e poderosas para rezar neste 12 de outubro, pedindo proteção, paz e sabedoria para os filhos, hoje e em todos os dias do ano.

Oração do Anjo da Guarda

“Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.”

Oração de Nossa Senhora Aparecida pelas crianças

“Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoai nossos filhos e todas as crianças do mundo. Guardai-as em vosso manto protetor, livrando-as de todo o mal, e fazei com que cresçam em sabedoria, graça e amor. Amém.”

Oração de São Miguel Arcanjo

“São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, Príncipe da Milícia Celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.”

Oração de São Bento

“A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém.”

Oração de São Francisco de Assis pela paz

“Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver ofensa, que eu leve o perdão; onde houver discórdia, que eu leve a união; onde houver dúvida, que eu leve a fé. Amém.”

Oração de Santa Rita de Cássia para as famílias

“Ó poderosa Santa Rita, exemplo de fé e fortaleza, protegei nossas famílias e guardai nossos filhos sob vosso olhar. Que em todos os lares reine o amor, a paz e a esperança. Amém.”

Oração do Salmo 91 (oração da proteção)

“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém.”

Oração do Pai-Nosso

“Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha a nós o vosso reino; seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido; e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.”

Oração da Ave-Maria

“Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.”

Oração de bênção para as crianças

“Senhor Jesus, abençoai as crianças do mundo inteiro. Conservai-lhes a pureza, dai-lhes saúde, alegria e sabedoria. Que cresçam em graça diante de Deus e dos homens, e que nunca se afastem da vossa luz. Amém.”