Abandonar os medos é urgente! Veja a carta, recado e conselho para os 12 signos no tarot deste domingo (12 de outubro)

É um lembrete do universo: o coração, quando leve, atrai o que é puro e verdadeiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 00:30

Tarot Crédito: Shutterstock

O sábado (12) chega com a leveza típica do Dia das Crianças, trazendo uma energia de amor, criatividade e espontaneidade. O tarot revela que este é um momento de soltar o controle e confiar mais na própria essência. Em vez de resistir às mudanças, o dia pede entrega, humor e a alegria de estar vivo. É um lembrete do universo: o coração, quando leve, atrai o que é puro e verdadeiro.

Tarot por Shutterstock

Áries – O Louco

Você precisa respirar liberdade. O Louco traz curiosidade e coragem para sair da rotina, experimentar, se reinventar. Não tenha medo de começar algo novo, mesmo que pareça arriscado. Conselho: confie na vida, ela está guiando seus passos para lugares que farão sentido em breve.

Touro – O Sol

Felicidade em estado puro. Essa carta anuncia boas notícias, harmonia familiar e reconexão emocional. A energia solar aquece seu coração e desperta o melhor em você. Conselho: troque o controle pela gratidão e veja como tudo flui com mais facilidade.

Gêmeos – Os Enamorados

O amor está em destaque, seja uma relação nova ou uma antiga que volta a florescer. Decisões emocionais ganham força, e o tarot indica que a sinceridade será o caminho mais curto até a paz. Conselho: fale o que sente, mesmo que isso o torne vulnerável.

Câncer – O Mundo

A plenitude chega quando você reconhece o quanto já caminhou. Essa carta simboliza conquistas emocionais e um ciclo de gratidão. Conselho: celebre o amor, a amizade e as pequenas alegrias do presente.

Leão – O Carro

Energia de ação e vitória. O Carro pede movimento e autoconfiança. Mesmo que algo pareça fora do controle, você tem força para conduzir a situação. Conselho: confie na própria direção o destino se ajusta a quem anda com fé.

Virgem – A Estrela

O tarot fala de esperança e inspiração. É um ótimo dia para sonhar alto e acreditar em novas possibilidades. Conselho: pare de esperar o momento perfeito e comece a brilhar com o que você tem agora.

Libra – A Temperança

A harmonia reina. Conversas se equilibram, relacionamentos se ajeitam e o coração encontra paz. Conselho: pratique o perdão, mesmo silenciosamente, ele abre espaço para o amor voltar.

Escorpião – A Força

Você está mais poderoso do que imagina. A Força traz magnetismo e domínio emocional. Use seu carisma para aproximar pessoas, não para se proteger delas. Conselho: demonstrar afeto é um ato de coragem.

Sagitário – O Mago

Dia de criatividade e realização. O tarot mostra que suas palavras têm poder e podem transformar o ambiente ao redor. Conselho: aja com alegria, e o universo responderá com oportunidades.

Capricórnio – O Julgamento

Um chamado interior pede renovação. É hora de deixar o passado no passado e abrir espaço para novas experiências. Conselho: liberte-se de culpas antigas e siga em frente com leveza.

Aquário – A Lua

Sensibilidade e intuição em alta. A carta fala sobre sonhos, memórias e emoções profundas. Conselho: use sua imaginação para curar o que ainda dói e transforme saudade em inspiração.

Peixes – O Sol

Amor, ternura e luz te cercam. É o momento de abraçar a vida com todo o coração. Conselho: confie que o universo quer te ver sorrindo,  não há nada mais poderoso que um coração feliz.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Tarot Astrologia

