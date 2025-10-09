Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Astros em alerta: 4 signos receberão avisos e respostas em sonhos entre 10 e 12 de outubro

Mensagens simbólicas e presságios podem surgir durante o sono entre sexta e domingo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 21:01

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O fim de semana reserva mensagens poderosas para quem está com a sensibilidade aflorada. De acordo com a espiritualidade, quatro signos estão mais propensos a receber sinais e avisos através dos sonhos entre esta sexta (10) e o domingo (12).

Insônia - como ter um sono melhor

A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock
O kiwi ajuda a ter uma noite de sono mais reparadora (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
A prática regular de corrida melhora o humor, a resistência física e a qualidade do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Orações ajudam a afastar a insônia e trazer noites mais tranquilas (Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock) por Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock
Cansaço físico e emocional recorrente, irritabilidade, insônia, dor de cabeça, tontura, falta de apetite e falta de ar devem ser avaliados por Shutterstock
A depressão de inverno causa sonolência, insônia, cansaço e desânimo devido à pouca exposição solar (Imagem: Elena Kalinicheva | Shutterstock) por
Os energéticos podem prejudicar a qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Ter um parceiro que ronca pode incomodar e diminuir a qualidade do sono por Shutterstock
A privação de sono pode acelerar o envelhecimento da pele (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
O horário das refeições e os alimentos também podem interferir na qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Dificuldades com o sono e alterações do humor são fatores que contribuem para a sensação de nevoeiro mental (Imagem: Image Point Fr | Shutterstock) por Imagem: Image Point Fr | Shutterstock
É possível melhorar a qualidade do sono com alguns hábitos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Estabelecer uma rotina de sono consistente ajuda a manter o equilíbrio emocional (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
A amora ajuda a melhorar a memória e a qualidade do sono (Imagem: Volodymyr Nikitenko | Shutterstock) por Imagem: Volodymyr Nikitenko | Shutterstock
Dividir o tempo de sono em vários cochilos não deve ser uma prática estimulada (Imagem: Vector Stock Pro | Shutterstock) por Imagem: Vector Stock Pro | Shutterstock
Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock) por Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock
A taurina melhora a qualidade do sono ao auxiliar na regulação do neurotransmissor que promove relaxamento no organismo, o GABA (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Exercícios que trabalham o fortalecimento muscular podem ser melhores para a qualidade e duração do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock
Ter uma rotina de alimentação equilibrada e sono regulado promove a saúde e o bem-estar das crianças (Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock) por Imagem: Oksana Kuzmina | Shutterstock
Aumento de cortisol atrapalha o sono e a recuperação muscular (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) por Imagem: Kmpzzz | Shutterstock
1 de 20
A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock

Esses sonhos não devem ser vistos como coincidência. Podem vir em forma de símbolos, vozes conhecidas, sensações fortes ou reencontros com pessoas do passado. O importante é acordar atento à primeira emoção sentida, ela revela o que o inconsciente ou o universo deseja mostrar.

Antes de dormir, vale mentalizar intenções leves e fazer uma breve oração ou meditação. Isso ajuda a abrir o canal energético e lembrar do recado ao acordar.

Leia mais

Imagem - Vela vermelha e desejo: simpatia promete ajudar a conquistar um amor impossível

Vela vermelha e desejo: simpatia promete ajudar a conquistar um amor impossível

Imagem - Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana

Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana

Imagem - Nem desejo, nem carência: veja o que leva uma pessoa a trair no casamento e como salvá-lo

Nem desejo, nem carência: veja o que leva uma pessoa a trair no casamento e como salvá-lo

Câncer

Os sonhos de Câncer trarão mensagens emocionais. Situações antigas podem reaparecer em forma de símbolo, pedindo reconciliação ou perdão. Se acordar com o coração acelerado, anote o que lembrar, será uma pista para fechar um ciclo.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Libra

O signo da balança pode receber um aviso importante sobre decisões ou relacionamentos. Sonhos com espelhos, vozes distantes ou caminhos duplicados indicam dilemas internos sendo resolvidos. Confie no primeiro pensamento ao despertar.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Capricórnio

Capricornianos devem prestar atenção em sonhos com pessoas de autoridade ou lugares de trabalho. O recado espiritual pode apontar uma virada profissional ou o encerramento de uma fase. Ao acordar, anote nomes e números que surgirem — eles terão significado.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Aquário

Para Aquário, o sonho será libertador. Pode surgir um sinal claro sobre um recomeço, viagem ou mudança de rumo. Sensações de alívio ou reencontros marcantes simbolizam que algo bom está prestes a acontecer. A intuição estará no auge, confie nela.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Mensagem final: se um sonho for tão vívido que pareça real, não ignore. Pode ser o universo tentando te acordar para a vida que está por vir.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Cantor baiano Baco Exu do Blues marca presença em desfile da grife em Paris

Cantor baiano Baco Exu do Blues marca presença em desfile da grife em Paris
Imagem - Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias

Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias
Imagem - Jornalista Bárbara Coelho fala pela 1ª vez sobre luto pela perda da mãe

Jornalista Bárbara Coelho fala pela 1ª vez sobre luto pela perda da mãe

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo
01

Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo

Imagem - Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso
02

Mulher confessa que matou dez cachorros para testar dose exata de chumbinho antes de envenenar idoso

Imagem - Jacques salva a vida de Sofia com atitude heroica em 'Dona de Mim'
03

Jacques salva a vida de Sofia com atitude heroica em 'Dona de Mim'

Imagem - Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia
04

Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia