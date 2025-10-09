ASTROLOGIA

Astros em alerta: 4 signos receberão avisos e respostas em sonhos entre 10 e 12 de outubro

Mensagens simbólicas e presságios podem surgir durante o sono entre sexta e domingo

Fernanda Varela

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 21:01

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O fim de semana reserva mensagens poderosas para quem está com a sensibilidade aflorada. De acordo com a espiritualidade, quatro signos estão mais propensos a receber sinais e avisos através dos sonhos entre esta sexta (10) e o domingo (12).

Esses sonhos não devem ser vistos como coincidência. Podem vir em forma de símbolos, vozes conhecidas, sensações fortes ou reencontros com pessoas do passado. O importante é acordar atento à primeira emoção sentida, ela revela o que o inconsciente ou o universo deseja mostrar.

Antes de dormir, vale mentalizar intenções leves e fazer uma breve oração ou meditação. Isso ajuda a abrir o canal energético e lembrar do recado ao acordar.

Câncer

Os sonhos de Câncer trarão mensagens emocionais. Situações antigas podem reaparecer em forma de símbolo, pedindo reconciliação ou perdão. Se acordar com o coração acelerado, anote o que lembrar, será uma pista para fechar um ciclo.

Libra

O signo da balança pode receber um aviso importante sobre decisões ou relacionamentos. Sonhos com espelhos, vozes distantes ou caminhos duplicados indicam dilemas internos sendo resolvidos. Confie no primeiro pensamento ao despertar.

Capricórnio

Capricornianos devem prestar atenção em sonhos com pessoas de autoridade ou lugares de trabalho. O recado espiritual pode apontar uma virada profissional ou o encerramento de uma fase. Ao acordar, anote nomes e números que surgirem — eles terão significado.

Aquário

Para Aquário, o sonho será libertador. Pode surgir um sinal claro sobre um recomeço, viagem ou mudança de rumo. Sensações de alívio ou reencontros marcantes simbolizam que algo bom está prestes a acontecer. A intuição estará no auge, confie nela.

