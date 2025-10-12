TAROT

O Sol domina o tarot deste domingo (12 de outubro): se você quer ser feliz, precisa agir

Carta do tarot pede leveza, sinceridade e coragem para viver o amor em sua forma mais simples

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 06:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O tarot deste sábado (12) é guiado por O Sol, uma das cartas mais radiantes e positivas do baralho. E não poderia haver símbolo melhor para o Dia das Crianças: o Sol representa o brilho da inocência, a alegria genuína e a pureza das emoções. A energia do dia convida a abrir o coração e deixar que os sentimentos sejam expressos sem medo, amar, rir, dizer o que se sente, agradecer e se conectar de forma verdadeira com quem importa.

Essa carta fala sobre clareza e sobre o poder de iluminar o que estava escondido nas sombras do medo ou da dúvida. O Sol traz confiança e espontaneidade. Ele ensina que demonstrar afeto não é fraqueza, mas um sinal de maturidade emocional. É um convite à vulnerabilidade bonita, àquela que aproxima e cura.

O tarot reforça que a felicidade é um exercício diário de autenticidade. Mostrar o que se sente, dar valor às relações e permitir-se sentir prazer na rotina são formas de agradecer à vida. A energia solar amplia tudo o que é bom e aquece corações que estavam frios há tempos.

Seja no amor, no trabalho ou na vida familiar, o Sol pede transparência e otimismo. O universo abençoa quem escolhe agir com verdade e gentileza.