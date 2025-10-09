Acesse sua conta
Áries e Touro receberão notícias inesperadas e passarão por reviravolta nos próximos dias

Energia do período indica reviravoltas positivas e mensagens que chegam quando menos se espera

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 21:34

Áries
Áries

O fim de semana chega com uma vibração de movimento e revelações. Segundo o tarot, dois signos em especial estarão sob influência de cartas que anunciam mudanças rápidas, reencontros e notícias que mexem com o coração.

A energia favorece acontecimentos repentinos e, desta vez, o inesperado tende a vir como bênção.

O clima astral combina com o momento de virada que antecede a Lua Cheia: surpresas, encontros casuais e respostas que pareciam distantes podem finalmente se concretizar. É um período em que o universo gosta de agir nos bastidores, revelando sinais e abrindo caminhos de forma sutil.

Áries

Prepare-se para um fim de semana que aquece o coração. Áries entra sob a influência da carta O Sol, que anuncia conquistas, reconhecimento e a chance de ver um antigo sonho finalmente se concretizar. A energia do tarot indica que algo que você desejava há muito tempo começa a se desenhar de forma clara e, dessa vez, sem obstáculos.

Pode ser uma notícia, um convite ou até uma conversa especial que reacende a esperança e traz a sensação de que o universo está, enfim, conspirando a seu favor. É um período de brilho, de gratidão e de recomeço leve, onde cada passo carrega a alegria de quem está vendo a vida voltar a florescer.

Conselho: aceite o carinho e os gestos de afeto sem desconfiança. É hora de receber.

Touro

Touro vive um fim de semana de boas surpresas e viradas positivas. A carta A Roda da Fortuna movimenta situações que pareciam estagnadas e traz a chance de uma oportunidade inesperada abrir novos caminhos. É o momento em que o destino dá um empurrão e algo que antes parecia distante começa a se tornar realidade.

Um reencontro, uma proposta ou uma coincidência significativa podem marcar o período e renovar sua confiança. O tarot mostra que o que parecia acaso, na verdade, é o universo reposicionando tudo no tempo certo. Confie na mudança, ela vem para te levar mais perto do que é seu por merecimento.

Conselho: abrace as oportunidades que chegam de surpresa, elas carregam sorte disfarçada de acaso.

Energia geral: o fim de semana vibra na frequência da confiança e do entusiasmo. O inesperado será o mensageiro do universo, lembrando que nem toda mudança assusta, algumas apenas colocam cada coisa em seu novo lugar.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

