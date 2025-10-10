TAROT

Tarot desta sexta, 10 de outubro: carta 'O Julgamento' indica que chegou a hora de pedir perdão, perdoar e seguir

Momento pede coragem para encerrar ciclos e escolher novos caminhos com consciência

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 04:00

O tarot desta sexta-feira (10) é regido pelo Arcano O Julgamento, símbolo de despertar, renascimento e verdades reveladas. A carta traz uma energia de transformação profunda, em que situações antigas podem finalmente chegar ao fim para dar espaço a um novo ciclo de vida. É um dia em que decisões ganham peso e consequências, e o universo convida à clareza antes da ação.

Essa carta também fala sobre escutar a própria voz interior, o que significa agir não por impulso, mas por convicção. Se há algo que vem sendo adiado, O Julgamento impulsiona a resolver pendências e enfrentar o que foi deixado em aberto. É um momento ideal para pedir perdão, perdoar e seguir leve.