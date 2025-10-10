Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot desta sexta, 10 de outubro: carta 'O Julgamento' indica que chegou a hora de pedir perdão, perdoar e seguir

Momento pede coragem para encerrar ciclos e escolher novos caminhos com consciência

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 04:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O tarot desta sexta-feira (10) é regido pelo Arcano O Julgamento, símbolo de despertar, renascimento e verdades reveladas. A carta traz uma energia de transformação profunda, em que situações antigas podem finalmente chegar ao fim para dar espaço a um novo ciclo de vida. É um dia em que decisões ganham peso e consequências, e o universo convida à clareza antes da ação.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 14
Tarot por Shutterstock

Essa carta também fala sobre escutar a própria voz interior, o que significa agir não por impulso, mas por convicção. Se há algo que vem sendo adiado, O Julgamento impulsiona a resolver pendências e enfrentar o que foi deixado em aberto. É um momento ideal para pedir perdão, perdoar e seguir leve.

Leia mais

Imagem - Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana

Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana

Imagem - Coração disparado: 4 signos vão reencontrar alguém marcante do passado em breve

Coração disparado: 4 signos vão reencontrar alguém marcante do passado em breve

Imagem - Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio

Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio

O número 20 reforça a importância da reconstrução emocional e espiritual. O tarot indica que os próximos dias serão marcados por uma energia de revelação, em que a verdade se mostra, mesmo quando traz desconforto. Tudo o que for encerrado neste período tende a abrir caminhos mais justos e alinhados ao propósito pessoal.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Tarot Astrologia

Mais recentes

Imagem - 4 signos vão receber um sinal poderoso do universo hoje (10 de outubro); veja se o seu está na lista

4 signos vão receber um sinal poderoso do universo hoje (10 de outubro); veja se o seu está na lista
Imagem - A erva poderosa que desincha o corpo e limpa o fígado de forma natural

A erva poderosa que desincha o corpo e limpa o fígado de forma natural
Imagem - Signos enfrentam reviravoltas e precisam agir com calma nesta sexta (10 de outubro)

Signos enfrentam reviravoltas e precisam agir com calma nesta sexta (10 de outubro)

MAIS LIDAS

Imagem - RedeMix inaugura nova loja em Salvador e gera 140 empregos; veja como se candidatar
01

RedeMix inaugura nova loja em Salvador e gera 140 empregos; veja como se candidatar

Imagem - Astros em alerta: 4 signos receberão avisos e respostas em sonhos entre 10 e 12 de outubro
02

Astros em alerta: 4 signos receberão avisos e respostas em sonhos entre 10 e 12 de outubro

Imagem - Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra
03

Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra

Imagem - Canteiro de obras da Ponte Salvador-Itaparica será implantado no Estaleiro São Roque
04

Canteiro de obras da Ponte Salvador-Itaparica será implantado no Estaleiro São Roque