Tarot desta sexta, 10 de outubro: carta 'O Julgamento' indica que chegou a hora de pedir perdão, perdoar e seguir

Fernanda Varela
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 04:00
O tarot desta sexta-feira (10) é regido pelo Arcano O Julgamento, símbolo de despertar, renascimento e verdades reveladas. A carta traz uma energia de transformação profunda, em que situações antigas podem finalmente chegar ao fim para dar espaço a um novo ciclo de vida. É um dia em que decisões ganham peso e consequências, e o universo convida à clareza antes da ação.
Tarot
Essa carta também fala sobre escutar a própria voz interior, o que significa agir não por impulso, mas por convicção. Se há algo que vem sendo adiado, O Julgamento impulsiona a resolver pendências e enfrentar o que foi deixado em aberto. É um momento ideal para pedir perdão, perdoar e seguir leve.
O número 20 reforça a importância da reconstrução emocional e espiritual. O tarot indica que os próximos dias serão marcados por uma energia de revelação, em que a verdade se mostra, mesmo quando traz desconforto. Tudo o que for encerrado neste período tende a abrir caminhos mais justos e alinhados ao propósito pessoal.