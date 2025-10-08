Acesse sua conta
Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio

As energias da Lua crescente prometem mexer com o coração e trazer clareza sobre sentimentos que estavam confusos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 06:00

Astrologia, signo, horóscopo e zodíaco
Astrologia, signo, horóscopo e zodíaco Crédito: Reprodução

O céu da semana chega com intensidade e promete reviravoltas emocionais para quem achava que já tinha tudo sob controle. A combinação entre Lua crescente, Vênus e Plutão traz à tona sentimentos reprimidos, verdades que estavam escondidas e decisões que não podem mais ser adiadas. O período é ideal para quem deseja encerrar ciclos afetivos, curar feridas antigas e compreender melhor as próprias emoções.

A energia é de limpeza emocional e transformação profunda. Os signos mais impactados sentirão um misto de saudade, coragem e necessidade de recomeço. A semana será um convite para encarar o que foi deixado em segundo plano e, finalmente, libertar-se de amarras do passado.

Câncer

O signo mais sensível do zodíaco sentirá o peso das lembranças e dos sentimentos não resolvidos. Câncer será levado a revisitar memórias e a lidar com assuntos emocionais que estavam sendo evitados. Uma conversa ou reencontro pode trazer clareza e encerrar um ciclo de dúvida. É hora de deixar o coração falar mais alto e confiar na própria intuição.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Escorpião

Escorpião entra em uma fase de virada intensa. A energia de Plutão, seu planeta regente, ativa um processo de renascimento emocional. Situações que pareciam encerradas podem retornar, mas com a oportunidade de serem resolvidas de forma definitiva. É o momento de perdoar, inclusive a si mesmo, e dar espaço para novos começos.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Capricórnio

Mesmo com sua natureza prática e racional, Capricórnio vai sentir as emoções aflorarem de maneira inesperada. Uma conversa importante pode mudar completamente o rumo de uma relação, seja amorosa ou familiar. O aprendizado da semana será entender que vulnerabilidade também é força e que abrir o coração não é sinal de fraqueza.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Até o fim da semana, os ventos mudam e as certezas se transformam. A reviravolta emocional não vem para destruir, mas para reorganizar o que ficou fora do lugar. O que termina agora é apenas o espaço sendo aberto para um novo capítulo, mais leve e verdadeiro.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

