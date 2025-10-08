ASTROLOGIA

Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio

As energias da Lua crescente prometem mexer com o coração e trazer clareza sobre sentimentos que estavam confusos

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 06:00

Astrologia, signo, horóscopo e zodíaco Crédito: Reprodução

O céu da semana chega com intensidade e promete reviravoltas emocionais para quem achava que já tinha tudo sob controle. A combinação entre Lua crescente, Vênus e Plutão traz à tona sentimentos reprimidos, verdades que estavam escondidas e decisões que não podem mais ser adiadas. O período é ideal para quem deseja encerrar ciclos afetivos, curar feridas antigas e compreender melhor as próprias emoções.

A energia é de limpeza emocional e transformação profunda. Os signos mais impactados sentirão um misto de saudade, coragem e necessidade de recomeço. A semana será um convite para encarar o que foi deixado em segundo plano e, finalmente, libertar-se de amarras do passado.

Câncer

O signo mais sensível do zodíaco sentirá o peso das lembranças e dos sentimentos não resolvidos. Câncer será levado a revisitar memórias e a lidar com assuntos emocionais que estavam sendo evitados. Uma conversa ou reencontro pode trazer clareza e encerrar um ciclo de dúvida. É hora de deixar o coração falar mais alto e confiar na própria intuição.

Escorpião

Escorpião entra em uma fase de virada intensa. A energia de Plutão, seu planeta regente, ativa um processo de renascimento emocional. Situações que pareciam encerradas podem retornar, mas com a oportunidade de serem resolvidas de forma definitiva. É o momento de perdoar, inclusive a si mesmo, e dar espaço para novos começos.

Capricórnio

Mesmo com sua natureza prática e racional, Capricórnio vai sentir as emoções aflorarem de maneira inesperada. Uma conversa importante pode mudar completamente o rumo de uma relação, seja amorosa ou familiar. O aprendizado da semana será entender que vulnerabilidade também é força e que abrir o coração não é sinal de fraqueza.

