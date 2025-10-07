Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:00
Ao longo da história, frutas venenosas inspiraram lendas e até crimes reais, como o famoso “sono” da Branca de Neve ou o assassinato de um dissidente búlgaro com ricina. Mas por que certas plantas produzem frutos tóxicos e quais delas oferecem risco?
As plantas precisam espalhar suas sementes, e os frutos são um atrativo para animais que ajudam nesse processo. Porém, nem sempre toda criatura é bem-vinda. Para se proteger, muitas espécies desenvolveram toxinas que afastam predadores, micróbios e até insetos, mas sem prejudicar pássaros ou outros animais que contribuem para a dispersão.
Carambola
Frutos verdes geralmente são tóxicos porque ainda não estão prontos para a dispersão. Já os frutos maduros podem conter pequenas doses de veneno que, em alguns casos, fazem com que as sementes sejam levadas para mais longe ou passem mais tempo no trato digestivo dos animais. Assim, aumentam as chances de sobrevivência da planta.
Algumas frutas comuns ou exóticas carregam riscos. Segundo o portal Deviante, elas podem ser consideradas algumas das mais perigosas do mundo.
Apesar da aparência inofensiva, algumas frutas escondem substâncias letais. “Ficar debaixo da árvore da mancenilheira durante a chuva é como tomar um banho de veneno”, apontam registros históricos. Por isso, conhecer esses riscos é essencial para evitar acidentes.