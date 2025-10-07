FIQUE ATENTO

Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir

Da maçã da Branca de Neve à árvore mais perigosa do mundo: descubra frutas que escondem veneno

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:00

Carambola Crédito: Reprodução

Ao longo da história, frutas venenosas inspiraram lendas e até crimes reais, como o famoso “sono” da Branca de Neve ou o assassinato de um dissidente búlgaro com ricina. Mas por que certas plantas produzem frutos tóxicos e quais delas oferecem risco?

As plantas precisam espalhar suas sementes, e os frutos são um atrativo para animais que ajudam nesse processo. Porém, nem sempre toda criatura é bem-vinda. Para se proteger, muitas espécies desenvolveram toxinas que afastam predadores, micróbios e até insetos, mas sem prejudicar pássaros ou outros animais que contribuem para a dispersão.

Frutos verdes geralmente são tóxicos porque ainda não estão prontos para a dispersão. Já os frutos maduros podem conter pequenas doses de veneno que, em alguns casos, fazem com que as sementes sejam levadas para mais longe ou passem mais tempo no trato digestivo dos animais. Assim, aumentam as chances de sobrevivência da planta.

Frutas que exigem cuidado

Algumas frutas comuns ou exóticas carregam riscos. Segundo o portal Deviante, elas podem ser consideradas algumas das mais perigosas do mundo.

Maçã e outras sementes: contêm amigdalina, que pode liberar cianeto em grandes quantidades. Embora seja preciso ingerir muitas sementes para intoxicar, o ideal é evitar mastigá-las.

contêm amigdalina, que pode liberar cianeto em grandes quantidades. Embora seja preciso ingerir muitas sementes para intoxicar, o ideal é evitar mastigá-las. Carambola: rica em oxalatos, pode ser perigosa para pessoas com problemas renais.



rica em oxalatos, pode ser perigosa para pessoas com problemas renais. Akee: típica da África Ocidental e Caribe, é tóxica quando consumida verde, podendo causar convulsões e até morte.



típica da África Ocidental e Caribe, é tóxica quando consumida verde, podendo causar convulsões e até morte. Mancenilheira: conhecida como “árvore da morte”, é considerada a fruta mais perigosa do mundo. Apenas tocar na árvore já pode causar queimaduras.

