Veja qual a melhor fruta para controlar o seu colesterol e fortalecer o coração

Agência Correio
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 15:00
Um dos frutos mais emblemáticos do Brasil, a jabuticaba (Plinia cauliflora) vai muito além do sabor adocicado que marca a infância de muitos. Pesquisas recentes apontam que a casca da fruta é um superalimento, concentrando substâncias poderosas para a prevenção de doenças crônicas e a promoção do bem-estar.
Jabuticaba
Compostos bioativos presentes na fruta, como antocianinas e taninos, mostram que ela fortalece o coração, auxilia no controle da glicemia e combate inflamações. A jabuticaba é, portanto, uma ponte entre tradição e ciência, mostrando como alimentos típicos podem ser aliados da saúde.
Apesar da polpa ser a parte mais consumida, o maior potencial terapêutico da jabuticaba reside em sua casca. Nela, se concentram fibras, antocianinas e taninos, que fazem da jabuticaba um verdadeiro superalimento.
Além de encantar pelo seu aspecto cultural e gastronômico, a jabuticaba tem despertado o interesse da ciência. Pesquisas apontam que seus compostos bioativos podem ajudar na saúde cardiovascular, no equilíbrio da glicemia e na proteção contra processos inflamatórios e oxidativos.
Um dos efeitos mais promissores da jabuticaba é sua capacidade de auxiliar no controle dos níveis de açúcar no sangue. Isso se deve, principalmente, às fibras e aos taninos, que retardam a absorção de glicose no intestino, evitando picos de glicemia após as refeições.
Esse efeito torna a fruta uma aliada no manejo do diabetes tipo 2, além de ser interessante para pessoas que buscam manter uma dieta de baixo impacto glicêmico. Pesquisas mostram que o extrato da casca pode inibir enzimas digestivas envolvidas na quebra dos carboidratos, reforçando sua ação reguladora.