SAÚDE

Veja qual a melhor fruta para controlar o seu colesterol e fortalecer o coração

Consumida fresca ou em receitas, ela é fonte natural de vitaminas e fibras que fortalecem o organismo

Agência Correio

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 15:00

O que antes era apenas um prazer de infância, hoje se revela um tesouro científico Crédito: Freepik

Um dos frutos mais emblemáticos do Brasil, a jabuticaba (Plinia cauliflora) vai muito além do sabor adocicado que marca a infância de muitos. Pesquisas recentes apontam que a casca da fruta é um superalimento, concentrando substâncias poderosas para a prevenção de doenças crônicas e a promoção do bem-estar.

Compostos bioativos presentes na fruta, como antocianinas e taninos, mostram que ela fortalece o coração, auxilia no controle da glicemia e combate inflamações. A jabuticaba é, portanto, uma ponte entre tradição e ciência, mostrando como alimentos típicos podem ser aliados da saúde.

A casca é a parte mais poderosa

Apesar da polpa ser a parte mais consumida, o maior potencial terapêutico da jabuticaba reside em sua casca. Nela, se concentram fibras, antocianinas e taninos, que fazem da jabuticaba um verdadeiro superalimento.

Além de encantar pelo seu aspecto cultural e gastronômico, a jabuticaba tem despertado o interesse da ciência. Pesquisas apontam que seus compostos bioativos podem ajudar na saúde cardiovascular, no equilíbrio da glicemia e na proteção contra processos inflamatórios e oxidativos.

Propriedade hipoglicemiante: equilíbrio natural da glicemia

Um dos efeitos mais promissores da jabuticaba é sua capacidade de auxiliar no controle dos níveis de açúcar no sangue. Isso se deve, principalmente, às fibras e aos taninos, que retardam a absorção de glicose no intestino, evitando picos de glicemia após as refeições.