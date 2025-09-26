Acesse sua conta
Veja o ranking de capitais e estados com melhor qualidade de vida no Brasil

Veja a lista das capitais mais bem avaliadas no Índice de Progresso Social e a influência da desigualdade nos resultados

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:01

Brasília é a melhor capital do Brasil segundo o IPS
Brasília é a melhor capital do Brasil segundo o IPS Crédito: Imagem: Governo do Brasil

Pela primeira vez, o Índice de Progresso Social (IPS) realizou um levantamento completo que abrange todos os 5.571 municípios brasileiros, permitindo a criação de um ranking de qualidade de vida que inclui todas as capitais e estados. O foco está nos resultados sociais.

O índice é construído a partir de três pilares: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos para o Bem-estar e Oportunidades, medindo o progresso social além do Produto Interno Bruto (PIB). O IPS é atualizado anualmente, fornecendo um retrato contínuo do bem-estar social no País.

Melhores capitais e estados para se viver

Especialistas destacaram que as capitais que se destacaram no ranking foram aquelas que passaram por um planejamento urbano mais rigoroso. Isso se refletiu diretamente na posição alcançada pela capital federal na lista das melhores.

Brasília em primeiro: o destaque das capitais planejadas

Entre as melhores capitais do País, o estudo revelou que aquelas que possuem um projeto de urbanização e desenvolvimento planejado se sobressaíram. Este fator é tido como determinante para o desempenho superior dessas cidades.

Com essa premissa, Brasília, a capital federal, uma das cidades planejadas mais notáveis do Brasil, alcançou o primeiro lugar no ranking das capitais com a maior pontuação. Seu desempenho no IPS atingiu a excelente marca de 71,25 pontos.

Atrás da capital federal, o ranking das cinco melhores capitais segue com Goiânia, em segundo lugar, com 70,49 pontos, e Belo Horizonte, que aparece na terceira posição, registrando 69,62 pontos no Índice de Progresso Social.

Fechando a lista das cinco capitais mais bem colocadas no levantamento, estão Florianópolis, com 69,56 pontos, e Curitiba, que garantiu a quinta posição ao obter 69,36 pontos. Ambas capitais do Sul apresentam um progresso social elevado.

O resultado das capitais demonstra que o investimento em planejamento e infraestrutura urbana de qualidade impacta diretamente a vida das pessoas, garantindo melhores resultados em todas as dimensões avaliadas pelo índice.

O impacto da desigualdade social na pontuação

Curiosamente, cidades icônicas e de grande representatividade nacional, como Rio de Janeiro e São Paulo, não figuraram entre as cinco melhores capitais no Índice de Progresso Social, evidenciando problemas em seu desenvolvimento social.

O Rio de Janeiro, reconhecido mundialmente, ficou em 14º lugar no ranking, uma posição relativamente baixa se comparada à sua relevância nacional. São Paulo, por sua vez, ficou por pouco fora do top 5, alcançando a 6ª colocação.

O coordenador do IPS Brasil, Beto Veríssimo, forneceu a explicação para o desempenho abaixo do esperado das grandes metrópoles, apontando a desigualdade social como o principal fator a influenciar as notas finais no levantamento.

Veríssimo afirmou para o portal O Globo que, de certa forma, o IPS mede a desigualdade: “O IPS não tem indicador de renda, mas de certa forma consegue medir desigualdade social. Então cidades mais desiguais são afetadas [...]”, confirmando a relação.

Segundo o coordenador, essa medição da desigualdade se torna evidente em locais com disparidades marcantes: “Quem conhece as praias do Rio e de Maceió não vê de perto os problemas sociais.”, declarou Veríssimo, ressaltando as áreas menos privilegiadas.

O estudo, em vez de se focar em quanto se investe, prioriza a qualidade dos resultados, como declarou Beto Veríssimo ao portal O Globo: “Queremos saber o resultado, saber se no final do dia as pessoas estão vivendo melhor.”

Confira a lista das cinco capitais que obtiveram as melhores notas no Índice de Progresso Social:

Melhores capitais:

  • Brasília - 71,25

  • Goiânia - 70,49

  • Belo Horizonte - 69,62

  • Florianópolis - 69,56

  • Curitiba - 69,36

