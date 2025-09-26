Óleo de girassol ou banha de porco? Veja qual gordura é melhor na hora de cozinhar?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17:04
Um ingrediente que já foi o protagonista das cozinhas de antigamente, a banha de porco, volta a ocupar seu merecido lugar de destaque. Em tempos de preços elevados do óleo de girassol, ela se mostra uma alternativa mais econômica, saborosa e versátil.
A banha de porco, reabilitada por chefs e cozinheiros, prova que a tradição e a praticidade podem andar de mãos dadas. Sua redescoberta vem tanto da necessidade de economizar quanto da busca por sabores mais autênticos e profundos.
Óleo é opção para quem não quer pagar caro no azeite
Um estudo do passado revela que esse ingrediente possui mais benefícios do que se imaginava. Sua composição se assemelha à do azeite de oliva e, por isso, pode ser usada de forma consciente e equilibrada.
O retorno da banha às cozinhas modernas é mais do que uma questão financeira. É um resgate de tradições e sabores que haviam sido esquecidos.
Com a alta do óleo de girassol, muitos se voltaram para o que era comum nas cozinhas de suas avós, redescobrindo o valor desse ingrediente.
Manteiga
A banha se integra perfeitamente a essa tendência de valorização do que é natural e menos processado. Ela representa a simplicidade e a eficiência que muitas pessoas buscam em suas rotinas culinárias.
A economia é um dos principais motivos para a crescente popularidade da banha. Sua capacidade de ser reutilizada várias vezes, sem perder a qualidade, a torna muito mais rentável que o óleo comum. Isso se traduz em menos desperdício e mais economia para o orçamento familiar.
A substituição de quatro litros de óleo de girassol por um quilo de banha exemplifica a grande vantagem econômica. Essa proporção faz com que a banha seja uma escolha inteligente em um momento de preços elevados dos óleos vegetais.
Por anos, a banha foi vista como um ingrediente prejudicial à saúde. No entanto, pesquisas recentes e a opinião de nutricionistas indicam o contrário. A banha é uma fonte de ácido oleico, que atua na proteção do coração.
O consumo deve ser equilibrado, assim como com qualquer outra gordura. O que se destaca é que a banha pode, sim, ser parte de uma alimentação saudável. "O ácido oleico contribui para a redução do colesterol ruim", reforça um estudo, mostrando seu benefício.