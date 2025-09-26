Acesse sua conta
Óleo de girassol ou banha de porco? Veja qual gordura é melhor na hora de cozinhar?

Conheça a banha de porco, o substituto do óleo de girassol que está salvando o bolso

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 17:04

Diante da alta do óleo, um ingrediente do passado volta a ser a principal escolha na cozinha
Diante da alta do óleo, um ingrediente do passado volta a ser a principal escolha na cozinha Crédito: Freepik

Um ingrediente que já foi o protagonista das cozinhas de antigamente, a banha de porco, volta a ocupar seu merecido lugar de destaque. Em tempos de preços elevados do óleo de girassol, ela se mostra uma alternativa mais econômica, saborosa e versátil.

 A banha de porco, reabilitada por chefs e cozinheiros, prova que a tradição e a praticidade podem andar de mãos dadas. Sua redescoberta vem tanto da necessidade de economizar quanto da busca por sabores mais autênticos e profundos.

 Um estudo do passado revela que esse ingrediente possui mais benefícios do que se imaginava. Sua composição se assemelha à do azeite de oliva e, por isso, pode ser usada de forma consciente e equilibrada.

O resgate de uma tradição

O retorno da banha às cozinhas modernas é mais do que uma questão financeira. É um resgate de tradições e sabores que haviam sido esquecidos.

Com a alta do óleo de girassol, muitos se voltaram para o que era comum nas cozinhas de suas avós, redescobrindo o valor desse ingrediente.

A banha se integra perfeitamente a essa tendência de valorização do que é natural e menos processado. Ela representa a simplicidade e a eficiência que muitas pessoas buscam em suas rotinas culinárias.

Um aliado do seu bolso

A economia é um dos principais motivos para a crescente popularidade da banha. Sua capacidade de ser reutilizada várias vezes, sem perder a qualidade, a torna muito mais rentável que o óleo comum. Isso se traduz em menos desperdício e mais economia para o orçamento familiar.

A substituição de quatro litros de óleo de girassol por um quilo de banha exemplifica a grande vantagem econômica. Essa proporção faz com que a banha seja uma escolha inteligente em um momento de preços elevados dos óleos vegetais.

Um mito a ser quebrado

Por anos, a banha foi vista como um ingrediente prejudicial à saúde. No entanto, pesquisas recentes e a opinião de nutricionistas indicam o contrário. A banha é uma fonte de ácido oleico, que atua na proteção do coração.

O consumo deve ser equilibrado, assim como com qualquer outra gordura. O que se destaca é que a banha pode, sim, ser parte de uma alimentação saudável. "O ácido oleico contribui para a redução do colesterol ruim", reforça um estudo, mostrando seu benefício.

