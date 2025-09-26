TECNOLOGIA

11 recursos secretos do celular que você não sabia que existiam e que podem ajudar no dia a dia

Recursos pouco conhecidos que tornam o app Notas ainda mais útil

J Julia Teixeira

Agência Correio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:33

Dicas práticas para organizar, proteger e compartilhar suas notas Crédito: Freepik

No iPhone, o aplicativo Notas vai muito além de anotações rápidas. Ele traz funções que ajudam a organizar documentos, proteger informações e até colaborar em tempo real com outras pessoas.

Com recursos simples de usar, o app se torna um aliado poderoso para quem busca praticidade no dia a dia. Veja algumas formas de aproveitar ao máximo.

Internet nos óculos - o fim do celular? 1 de 5

Digitalize documentos em segundos

Com o app Notas, você pode transformar papéis físicos em arquivos digitais. Basta pressionar e segurar o ícone do aplicativo, selecionar "Digitalizar documentos" e salvar o resultado diretamente em suas notas.

Proteja suas informações com senha

Se a ideia é manter a privacidade, o recurso de bloqueio é ideal. Ao abrir a nota, toque no menu “...” e escolha “Bloquear”. Você pode usar o Face ID, o código do iPhone ou até criar um novo código personalizado.

Salve suas notas como pdf

O aplicativo também permite transformar anotações em arquivos PDF. Para isso, abra a nota, toque no ícone de compartilhamento, selecione “Enviar uma cópia” e finalize em “Salvar arquivo”.

Crie listas de tarefas compartilhadas

A função de lista de verificação é ótima para organizar afazeres. Depois de criar a lista, toque em compartilhar, escolha “Colaborar” e envie o link para quem também vai participar.

Use tags e lembretes

Quer organizar ainda mais? Basta adicionar hashtags (#) às suas notas. Elas ficam ativas automaticamente e podem ser visualizadas em um só lugar na aba Pastas.

Desenhe e faça esboços

Com as ferramentas integradas, é possível desenhar, rabiscar e até colaborar em esboços com outras pessoas em tempo real.

Esboce com Apple Pencil

Quem usa iPad pode simplesmente encostar o Apple Pencil na tela e começar a desenhar de imediato.

Capture documentos facilmente

Assim como a digitalização, é possível captar imagens de qualidade diretamente no app e guardar como nota, sem precisar de aplicativos extras.

Escreva à mão para liberar a criatividade

Ao usar a ferramenta de escrita manual, você pode transformar notas em espaços criativos para desenhos, rabiscos ou anotações rápidas.

Conecte notas entre si