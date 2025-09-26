11 recursos secretos do celular que você não sabia que existiam e que podem ajudar no dia a dia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:33
No iPhone, o aplicativo Notas vai muito além de anotações rápidas. Ele traz funções que ajudam a organizar documentos, proteger informações e até colaborar em tempo real com outras pessoas.
Com recursos simples de usar, o app se torna um aliado poderoso para quem busca praticidade no dia a dia. Veja algumas formas de aproveitar ao máximo.
Com o app Notas, você pode transformar papéis físicos em arquivos digitais. Basta pressionar e segurar o ícone do aplicativo, selecionar "Digitalizar documentos" e salvar o resultado diretamente em suas notas.
Se a ideia é manter a privacidade, o recurso de bloqueio é ideal. Ao abrir a nota, toque no menu “...” e escolha “Bloquear”. Você pode usar o Face ID, o código do iPhone ou até criar um novo código personalizado.
O aplicativo também permite transformar anotações em arquivos PDF. Para isso, abra a nota, toque no ícone de compartilhamento, selecione “Enviar uma cópia” e finalize em “Salvar arquivo”.
A função de lista de verificação é ótima para organizar afazeres. Depois de criar a lista, toque em compartilhar, escolha “Colaborar” e envie o link para quem também vai participar.
Quer organizar ainda mais? Basta adicionar hashtags (#) às suas notas. Elas ficam ativas automaticamente e podem ser visualizadas em um só lugar na aba Pastas.
Com as ferramentas integradas, é possível desenhar, rabiscar e até colaborar em esboços com outras pessoas em tempo real.
Quem usa iPad pode simplesmente encostar o Apple Pencil na tela e começar a desenhar de imediato.
Assim como a digitalização, é possível captar imagens de qualidade diretamente no app e guardar como nota, sem precisar de aplicativos extras.
Ao usar a ferramenta de escrita manual, você pode transformar notas em espaços criativos para desenhos, rabiscos ou anotações rápidas.
Um truque útil é digitar ">>" em uma nota para criar links diretos para outras anotações. Assim, fica mais fácil navegar entre ideias relacionadas.