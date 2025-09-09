IPHONE 17

Apple lança novos modelos de iPhone, incluindo celular ultrafino; veja preços no Brasil

Empresa também apresentou novo Apple Watch e o fone de ouvido Airpods Pro 3

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:30

iPhone 17 Crédito: Reprodução

A Apple revelou nesta terça-feira (9) a linha iPhone 17 em um evento realizado em sua sede, na Califórnia. Além dos celulares, a empresa apresentou novas versões do Apple Watch e dos AirPods Pro 3, destacando avanços em design, performance e recursos tecnológicos.

Os novos aparelhos entram em pré-venda no Brasil a partir da segunda que vem (16). O iPhone 17 será o modelo de entrada, com valores a partir de R$ 7.999. O recém-lançado iPhone Air terá preço inicial de R$ 10.499. Já o topo de linha iPhone 17 Pro parte de R$ 11.499.

iPhone 17 Air: ultrafino e resistente

O modelo iPhone 17 Air chama atenção por sua espessura de apenas 5,6 mm e corpo em titânio. Equipado com o chip N1, promete maior eficiência energética. Apesar de contar com uma única lente traseira, a câmera permite capturar diversos tipos de fotos, enquanto a frontal ajusta automaticamente o enquadramento para incluir mais pessoas. O aparelho funciona apenas com chip virtual eSIM. Nos Estados Unidos, será vendido por US$ 999, o que equivale a cerca de R$ 5.429.

iPhone Air Crédito: Reprodução

iPhone 17 Pro: câmeras potentes e maior durabilidade

O iPhone 17 Pro ganhou novo design na traseira, com sensores de 48 megapixels distribuídos em relevo horizontal. A câmera frontal é de 18 megapixels. O acabamento em alumínio e a traseira com Ceramic Shield garantem mais resistência ao aparelho. O preço nos EUA é de US$ 1.099, cerca de R$ 5.973.

Todos os modelos Pro começam a ser vendidos com 256 gb de armazenamento.

iPhone Pro Crédito: Reprodução

iPhone 17: mais rápido e com tela aprimorada

O modelo padrão tem câmera traseira de 48 megapixels, tela de 6,3 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e o novo chip A19, 20% mais rápido que a geração anterior. Segundo a Apple, a autonomia de vídeo é até oito horas maior que o iPhone 16. A linha chega em cinco cores: lilás, azul, preto, prata e verde. Nos Estados Unidos, o valor é de US$ 799, aproximadamente R$ 4.344.

Novos Apple Watch: saúde e tecnologia

O Apple Watch Series 11 traz alertas de pressão alta, sujeitos à aprovação regulatória, além de recursos para monitoramento do sono. A linha SE chega com preço mais acessível, US$ 249 (cerca de R$ 1.352), enquanto o Ultra 3 apresenta a maior tela já produzida pela empresa, suporte a gestos e detector de quedas, custando US$ 799 (aprox. R$ 4.344).

Apple Watch Crédito: Reproduçaõ

AirPods Pro 3: som, tradução e resistência

Os AirPods Pro 3 mantêm o visual da geração anterior, mas oferecem cancelamento de ruído quatro vezes mais eficiente, bateria de até oito horas e sensores de batimento cardíaco. Com certificação IP57, são resistentes a água e suor e contam com tradução simultânea. O modelo será vendido por US$ 249, cerca de R$ 1.352 nos EUA.