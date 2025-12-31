Acesse sua conta
Já é 2026: veja onde o ano novo chegou antes do Brasil

Países da Ásia e Oceania já celebraram o Réveillon; confira quais

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 17:35

Virada do ano na Austrália
Virada do ano na Austrália Crédito: Reprodução

Enquanto a gente aguarda, nesta quarta-feira (31), a contagem regressiva para chegar entrar no novo ano, já é 2026 em vários países do globo.

Países da Ásia e da Oceania já celebraram a virada de ano. China, Taiwan, Hong Kong, Austrália, Nova Zelândia, Dubai entre outros já estão no dia 1º de janeiro desde o início da manhã desta quarta-feira no horário do Brasil.

Confira como foi a virada ao redor do mundo:

Veja como foi a virada do ano ao redor do mundo

A virada na Austrália aconteceu na Baía de Sydney, por volta das 10h no horário de Brasília, com fogos e shows
A virada na Austrália aconteceu na Baía de Sydney, por volta das 10h no horário de Brasília, com fogos e shows por Reprodução
Na Nova Zelândia, os fogos saíram da Sky Tower, em Auckland, às 8h no horário de Brasília
Na Nova Zelândia, os fogos saíram da Sky Tower, em Auckland, às 8h no horário de Brasília por Reprodução
Na China, a virada aconteceu na seção Juyongguan da Grande Muralha, em Pequim, às 13h do horário de Brasília
Na China, a virada aconteceu na seção Juyongguan da Grande Muralha, em Pequim, às 13h do horário de Brasília por Reprodução
Na Coréia do Sul, o sino de bronze no Pavilhão Bosingak foi tocado 33 vezes, em Seul, para trazer sorte para 2026. A virada aconteceu por volta das 12h do horário de Brasília
Na Coréia do Sul, o sino de bronze no Pavilhão Bosingak foi tocado 33 vezes, em Seul, para trazer sorte para 2026. A virada aconteceu por volta das 12h do horário de Brasília por Reprodução
Em Taiwan, as fogos da virada iluminaram o prédio mais alto da ilha, o Taipei 101, por volta das 13h pelo horário de Brasília
Em Taiwan, as fogos da virada iluminaram o prédio mais alto da ilha, o Taipei 101, por volta das 13h pelo horário de Brasília por Reprodução
Em Hong Kong, turistas e moradores se reuniram para a contagem regressiva, que aconteceu às 14h no horário de Brasília
Em Hong Kong, turistas e moradores se reuniram para a contagem regressiva, que aconteceu às 14h no horário de Brasília por Reprodução
Já em Dubai, teve um espetáculo cênico-musical, além de um show de fogos no Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. A virada aconteceu às 17h pelo horário de Brasília
Já em Dubai, teve um espetáculo cênico-musical, além de um show de fogos no Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. A virada aconteceu às 17h pelo horário de Brasília por Reprodução
1 de 14
A virada na Austrália aconteceu na Baía de Sydney, por volta das 10h no horário de Brasília, com fogos e shows por Reprodução

