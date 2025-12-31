VIRADA

Já é 2026: veja onde o ano novo chegou antes do Brasil

Países da Ásia e Oceania já celebraram o Réveillon; confira quais

Monique Lobo

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 17:35

Virada do ano na Austrália Crédito: Reprodução

Enquanto a gente aguarda, nesta quarta-feira (31), a contagem regressiva para chegar entrar no novo ano, já é 2026 em vários países do globo.

Países da Ásia e da Oceania já celebraram a virada de ano. China, Taiwan, Hong Kong, Austrália, Nova Zelândia, Dubai entre outros já estão no dia 1º de janeiro desde o início da manhã desta quarta-feira no horário do Brasil.

Confira como foi a virada ao redor do mundo: