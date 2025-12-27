Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rússia intensifica bombardeios em Kiev às vésperas de encontro estratégico entre Zelensky e Trump

Moscou intensifica ofensiva aérea contra civis e rede elétrica ucraniana horas antes de Zelensky e Trump tentam selar acordo de paz antes da virada do ano

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 10:57

Míssil Russo atingiu o maior hospital infantil da Ucrânia onde jovens pacientes com câncer estavam em tratamento, no dia 8 de julho deste ano
Míssil Russo atingiu o maior hospital infantil da Ucrânia onde jovens pacientes com câncer estavam em tratamento, no dia 8 de julho deste ano Crédito: Fotos Públicas

A Rússia lançou, neste sábado (27 de dezembro de 2025), um dos maiores ataques aéreos coordenados dos últimos meses contra a capital ucraniana e outras regiões do país. A ofensiva ocorre a menos de 24 horas da reunião crucial entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para este domingo em Mar-a-Lago, na Flórida.

O bombardeio é visto por analistas internacionais como uma demonstração de força do Kremlin no momento em que os Estados Unidos tentam mediar um plano de paz para encerrar o conflito que já dura quase quatro anos.

Segundo autoridades locais, as forças russas dispararam aproximadamente 500 drones e 40 mísseis contra infraestruturas essenciais e áreas residenciais. Pelo menos uma mulher de 47 anos morreu na região de Kiev e dezenas de civis ficaram feridos, com 11 hospitalizações confirmadas. O governador regional, Mikola Kalashnik, informou que 320.000 pessoas perderam o fornecimento de eletricidade e aquecimento, em um momento no qual as temperaturas na Ucrânia estão abaixo de zero. As explosões atingiram bairros centrais e infraestruturas de energia, forçando o acionamento de alertas antiaéreos por mais de quatro horas consecutivas.

Veja registros da guerra na Ucrânia

Mais de 500 drones e mísseis russos atacaram a Ucrânia no dia 4 de julho deste ano por Fotos Públicas
Míssil Russo atingiu o maior hospital infantil da Ucrânia onde jovens pacientes com câncer estavam em tratamento, no dia 8 de julho deste ano por Fotos Públicas
Mais de 900 drones russos atacaram a Ucrânia em três dias, em maio deste ano por Fotos Públicas
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky divulgou imagens de ataques russos sobre a cidade de Kherson, em junho deste ano por Fotos Públicas
'Castelo de Harry Potter' na Ucrânia é atingido por míssil russo por Reprodução
Soldado cearense tem pernas fraturadas e perde visão de um olho após pisar em mina na Ucrânia por Reprodução/ Arquivo Pessoal
1 de 6
Mais de 500 drones e mísseis russos atacaram a Ucrânia no dia 4 de julho deste ano por Fotos Públicas

O presidente Zelensky, antes de embarcar para os EUA, classificou a ofensiva como uma prova de que Moscou "não quer o fim da guerra", acusando o governo de Vladimir Putin de usar o sofrimento civil como ferramenta de pressão diplomática.

O encontro deste domingo (28) é considerado um divisor de águas para a geopolítica global. Trump e Zelensky devem discutir os detalhes finais de um rascunho de paz que, segundo o líder ucraniano, já está 90% concluído.

"Ele não tem nada até que eu aprove. Então, vamos ver o que ele tem", afirmou Donald Trump em entrevista recente à Politico, reforçando que os EUA são o motor central do processo de negociação.

O teor das negociações deste domingo deve girar em torno de um ambicioso plano de paz que busca o congelamento das linhas de contato atuais e a criação de zonas econômicas livres na região do Donbas. Entre os pontos mais sensíveis estão as garantias de segurança de longo prazo exigidas pela Ucrânia para evitar futuras agressões russas, o controle da Usina Nuclear de Zaporizhzhia e um cronograma para a realização de eleições sob supervisão internacional em até 100 dias após um eventual cessar-fogo.

Apesar do otimismo da administração Trump em selar um acordo "antes do Ano Novo", o Kremlin ainda não deu sinais claros de aceitação dos termos. A Rússia exige a retirada total das tropas ucranianas de regiões ocupadas e a renúncia definitiva de Kiev à OTAN — pontos que enfrentam forte resistência tanto da Ucrânia quanto de aliados europeus.

O encontro de amanhã na Flórida definirá se o "plano de paz" avançará para uma cúpula quadripartite (EUA, Rússia, Ucrânia e Europa) ou se o conflito entrará em uma nova fase de escalada militar.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Brasileiro voluntário morre em combate na guerra da Ucrânia

Integrante do Comando Vermelho viajou para Ucrânia para aprender técnicas de guerra

Rússia ataca Ucrânia com drones e mísseis na maior ofensiva desde o início da guerra e deixa 4 mortos

Rússia faz maior ataque aéreo a Kiev, capital ucraniana, desde o início da guerra

Brasileiro morto na guerra da Ucrânia enviou mensagem à esposa horas antes de emboscada: 'Não é uma despedida'

Tags:

Ataque Donald Trump Rússia Bomba

Mais recentes

Imagem - Jovem vai parar no hospital após espremer espinha no 'triângulo da morte'

Jovem vai parar no hospital após espremer espinha no 'triângulo da morte'
Imagem - Vídeo de paciente gritando de dor sem atendimento em hospital viraliza e gera indignação

Vídeo de paciente gritando de dor sem atendimento em hospital viraliza e gera indignação
Imagem - Com duração de 6 minutos, 'eclipse do século' promete fazer dia virar noite

Com duração de 6 minutos, 'eclipse do século' promete fazer dia virar noite

MAIS LIDAS

Imagem - Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil
01

Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil

Imagem - Crianças mortas a marretadas ao tentar proteger a mãe chamavam o padrasto de pai
02

Crianças mortas a marretadas ao tentar proteger a mãe chamavam o padrasto de pai

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (27 de dezembro) anuncia fim da angústia e virada emocional para 3 signos
03

Anjo da Guarda deste sábado (27 de dezembro) anuncia fim da angústia e virada emocional para 3 signos

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de dezembro): o dia ativa movimento, foco e preparação para novos ciclos
04

Cor e número da sorte de hoje (27 de dezembro): o dia ativa movimento, foco e preparação para novos ciclos