VIDA FORA DO PLANETA

Trump promete liberar arquivos relacionados a OVNIs e extraterrestres

Promessa veio após declarações do ex-presidente Obama afirmando que aliens "são reais"

Estadão

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10:48

Donald Trump Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (19) que instruirá o secretário de Guerra, Pete Hegseth, e outras agências governamentais a identificar e divulgar arquivos sobre "vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs)".

Em publicação na rede Truth Social, Trump disse que a decisão se baseou no "enorme interesse" demonstrado recentemente sobre o assunto.

No sábado, 14, o ex-presidente americano Barack Obama afirmou que seres extraterrestres são reais, ainda que nunca os tenha visto, em entrevista à rede CBS. No dia seguinte, Obama esclareceu que a declaração foi curta para se adequar ao formato da entrevista, mas que não tomou conhecimento de qualquer evidência de contato com extraterrestres enquanto presidiu os Estados Unidos.