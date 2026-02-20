Acesse sua conta
Trump promete liberar arquivos relacionados a OVNIs e extraterrestres

Promessa veio após declarações do ex-presidente Obama afirmando que aliens "são reais"

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10:48

Donald Trump
Donald Trump Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (19) que instruirá o secretário de Guerra, Pete Hegseth, e outras agências governamentais a identificar e divulgar arquivos sobre "vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs)".

Em publicação na rede Truth Social, Trump disse que a decisão se baseou no "enorme interesse" demonstrado recentemente sobre o assunto.

No sábado, 14, o ex-presidente americano Barack Obama afirmou que seres extraterrestres são reais, ainda que nunca os tenha visto, em entrevista à rede CBS. No dia seguinte, Obama esclareceu que a declaração foi curta para se adequar ao formato da entrevista, mas que não tomou conhecimento de qualquer evidência de contato com extraterrestres enquanto presidiu os Estados Unidos.

Nesta quinta, Trump já havia abordado o assunto. "Ele [Obama] tirou isso de informações sigilosas. Ele não deveria fazer isso", afirmou, a bordo do avião presidencial.

