AMÉRICA DO SUL

Deputados da Argentina aprovam reforma trabalhista do governo Milei

Gabinete do presidente argentino comemorou o resultado

Estadão

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10:27

Javier Milei Crédito: Shutterstock

A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou na madrugada desta sexta-feira, 20, por 135 votos a favor e 115 contra, a reforma trabalhista elaborada pelo governo do presidente Javier Milei. Como o projeto sofreu mudanças, será submetido novamente ao Senado, onde foi aprovado no dia 12.

Em publicação no X, o gabinete do presidente argentino comemorou o resultado: "A aprovação da lei significa criação de emprego registrado, menor informalidade, normas trabalhistas adaptadas ao século XXI, menor burocracia, maior dinamismo nas relações trabalhistas e, o mais importante de tudo, o fim da indústria do litígio na República Argentina".

O deputado oposicionista Máximo Kirchner criticou a aprovação e chamou a lei de "um novo capricho do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao qual o presidente não pode dizer não". O FMI já manifestou apoio à reforma.