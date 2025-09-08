ELEIÇÕES

Bolsa cai 13% e moeda desaba após derrota do partido de Milei na Argentina

Derrota do La Libertad Avanza alimentou incertezas sobre manutenção da agenda de estabilização fiscal do país

Monique Lobo

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 21:14

Javier Milei Crédito: Shutterstock

O dia seguinte às eleições provinciais de Buenos Aires foi de ressaca para os mercados argentinos. Nesta segunda-feira (8), na Bolsa de Buenos Aires, o índice Merval fechou em queda de 13,25%, a 1.732.923,77 pontos.

A derrota do partido La Libertad Avanza, do presidente Javier Milei, no domingo (7), alimentou incertezas em relação ao cumprimento da agenda de estabilização fiscal do país.

Em Nova York, o tombo das American Depositary Receipts (ADRs) de empresas argentinas chegou a se aproximar de 25%, no caso de BBVA (-24,41%). Outros bancos, como Supervielle (-23,97%), Banco Macro (-23,57%) e Grupo Financiero Galicia (-23,57%), também foram duramente penalizados.

O dólar se aproximou do teto fixado pelo regime de banda móvel, atualmente em cerca de 1.470 pesos argentinos. No fim da tarde, a moeda americana subiu a 1.423,4953 pesos, um salto superior a 4% ante o nível da última sexta-feira (5). Já o dólar blue chegou ao maior patamar em mais de um ano, a 1.385 pesos, de acordo com o Ámbito Financiero.

Peronismo

O governador Axel Kicillof ganhou destaque como potencial líder do Peronismo após superar o partido do presidente. O partido de esquerda Fuerza Pátria teve cerca de 47% dos votos, contra apenas 34% do partido de Milei.

