IMIGRAÇÃO

Governo de Javier Milei anuncia início de acordo para que argentinos entrem nos EUA sem visto

Em um comunicado publicado nesta segunda (28), o gabinete do presidente falou sobre o processo de incorporação no Visa Waiver Program

O governo do presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou nesta segunda-feira (28) que o país deu entrada no processo de isenção de visto para a entrada de argentinos nos Estados Unidos. >

"O gabinete do presidente informa que a República Argentina iniciou o processo de incorporação no Visa Waiver Program, que, ao terminar com êxito, permitirá que milhões de argentinos possam viajar aos Estados Unidos para turismo ou negócios sem necessidade de visto, posicionando a Argentina em um seleto grupo com este privilégio", informou o comunicado oficial publicado pelo gabinete presidencial no X.>