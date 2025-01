CONVIDADOS INÉDITOS

Milei, Musk e Zuckerberg: confira quais autoridades estavam presentes na posse de Trump

Evento reúne aliados de Trump, celebridades e ex-presidentes

Anna Luiza Santos

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 17:58

Empresários reunidos na posse Crédito: Reprodução

Começou nesta segunda-feira (20), o segundo mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. No Capitólio, onde ocorre a cerimônia de posse do retorno do republicano ao poder após quatro anos da administração de Joe Biden, nomes de peso estavam presentes.

Os donos das maiores empresas de tecnologia do mundo marcaram presença na primeira fila do evento. Conforme esperado, Jeff Bezos, fundador da Amazon; Elon Musk, dono da Tesla e do X, antigo Twitter; e Mark Zuckerberg, fundador da Meta. A Meta e a Amazon doaram mais de US$ 1 milhão para o comitê de posse, enfatizando o apoio ao governo de Trump.

O CEO do Google, Sundar Pichai, também compareceu à cerimônia de posse. Outro empresário das BigTechs que estava presente e chamou atenção foi Shou Zi Chew, CEO do TikTok, que compareceu ao evento mesmo após declarações de Trump sinalizando interesse em banir a plataforma do país.