Brasileiros invadem redes sociais de presidente argentino após post polêmico: 'País mendigo'

Revolta aconteceu após Javier Milei compartilhar uma imagem que mostra o Brasil como uma grande favela

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 08:12

Brasileiros invadem redes sociais de presidente argentino após post polêmico: 'País mendigo'
Brasileiros invadem redes sociais de presidente argentino após post polêmico: 'País mendigo' Crédito: Reprodução

Os brasileiros invadiram os posts do presidente da Argentina, Javier Milei, com comentários raivosos após o líder compartilhar uma imagem que retrata o Brasil como uma grande favela, enquanto o país vizinho aparece como futurista.

“A Argentina, o país mendigo que precisa da ajuda dos EUA para segurar a economia??? E depois a favela somos nós”, comentou um seguidor. “Se as favelas do Brasil fizerem uma vaquinha, dá pra comprar a Argentina inteira”, disse outro.

“Nós, brasileiros, agradecemos a homenagem da fotografia que nos menciona como 'Favela'. O que mais prezamos nessa vida é conselho de país mendigo" e “Estou com R$ 100 no Pix, vou comprar uma casa e um carro na Argentina” são outros comentários populares nas publicações do argentino.

No post polêmico, o presidente mostra o mapa do Brasil e de outros países da América do Sul governados pela esquerda compostos por favelas. Já os territórios argentino e de países com administrações de direita aparecem como futuristas.

A publicação, feita originalmente por apoiadores de Milei no fim da noite de domingo (14), foi repostada na conta do presidente argentino no Instagram.

No post original, apoiadores escreveram: “O povo sul-americano grita liberdade. Basta de socialismo empobrecedor”.

Argentina

