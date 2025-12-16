Acesse sua conta
Brasil vira 'favela' em imagem compartilhada por Milei após eleição no Chile

Publicação do presidente argentino dividiu a América do Sul em um grupo de países empobrecidos e outro de países prósperos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 18:35

Milei publica imagem em que retrata o Brasil como uma favela
Milei publica imagem em que retrata o Brasil como uma favela Crédito: Reprodução e Shuttherstock

Mesmo com a maior dívida entre todos os países com o Fundo Monetário Internacional (FMI), com a moeda desvalorizada, uma inflação acumulada de 31% e dependendo da ajuda dos Estados Unidos, o presidente argentino Javier Milei encontrou um motivo para comemorar e, ao mesmo tempo, alfinetar os países vizinhos.

Na segunda-feira (15), um dia após a vitória de José Antônio Kast, representante da extrema-direita nas eleições presidenciais do Chile, que aconteceram no domingo (14), Milei postou em seu perfil oficial no Instagram uma ilustração da América do Sul com dois cenários: um de favelas e outro de uma cidade futurista.

Mapa divindindo a América do Sul entre favela e cidade futurista
Mapa divindindo a América do Sul entre favela e cidade futurista Crédito: Reprodução

No mapa, a favela estava representando o Brasil e outros países como Uruguai, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Colômbia. Já a cidade moderna contemplava a Argentina, Chile, Paraguai, Equador, Bolívia e Peru.

A divisão feita na ilustração também coincide com os países com governos alinhados à esquerda (representados pela favela) e à direita (representados pela cidade futurista).

Em uma postagem brasileira sobre a ilustração publicada por Milei no Instagram, usuários comentaram a comparação. "Isso que é autoestima", disse uma usuária. "Argentinos estão atravessando a fronteira pra comprar comida aqui, e o cara tem coragem de chamar o Brasil de favela?!", questionou outro.

