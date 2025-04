ARGENTINOS

Milei diz que pediu perdão ao papa Francisco e revela a resposta que recebeu

Presidente argentino fez várias criticas ao pontífice, chegando a chamá-lo de "representante do maligno na terra"

O presidente da Argentina, Javier Milei, declarou que pediu perdão ao papa Francisco por ofensas feitas durante a campanha de 2023, quando chamou o pontífice de “comunista” e insinuou que ele teria vínculos com o maligno ("representante do maligno na terra"). A declaração veio às vésperas do funeral do papa argentino, durante entrevista concedida à rádio Mitre, na quinta-feira (25). Neste sábado, ele compareceu ao funeral de Francisco. >