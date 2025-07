COLÔMBIA

Família é achada morta em quarto após reclamar de cheiro forte em resort de luxo

Casal e filho de 4 anos já foram achados sem vida

Carol Neves

Publicado em 15 de julho de 2025 às 14:06

Tito Nelson Martínez, sua esposa Viviana Andrea Canro Zuluaga e o filho do casal, Kevin Martínez Crédito: Reprodução

Uma tragédia abalou a ilha de San Andrés, na Colômbia, na última sexta-feira. Três membros da mesma família foram encontrados mortos dentro de um quarto de hotel, após relatarem à administração um forte cheiro no ambiente. O caso está sendo tratado pelas autoridades locais como possível intoxicação.>

As vítimas foram identificadas como Tito Nelson Martínez, sua esposa Viviana Andrea Canro Zuluaga e o filho do casal, Kevin Martínez, de apenas quatro anos. Os corpos de Tito e Kevin estavam sobre a cama, enquanto Viviana foi encontrada caída no chão do quarto.>

Orlando Canro, pai de Viviana, também estava hospedado no hotel e relatou que a filha chegou a pedir mudança de quarto já na primeira noite, por causa do odor.>

“Minha filha, desde a primeira noite, pediu para trocar de quarto porque havia um cheiro forte”, contou à rádio La FM. “Conversamos com a gerência, mas disseram que não havia cheiro algum. No dia seguinte ela continuou insistindo… até que aconteceu o que aconteceu.”>

Foi o próprio Orlando quem encontrou os corpos ao levar café ao quarto da filha. Sem resposta após bater na porta, ele entrou com a ajuda de uma funcionária e se deparou com a cena.>

“Vejo essa cena macabra. Acho que nunca vou esquecer. Foi terrível ver minha filha, meu genro e meu neto deitados, como se estivessem dormindo”, relatou à emissora Citytv.>

Segundo o coronel James Totena, comandante da Polícia de San Andrés, não havia sinais de violência no quarto. “A inspeção determinou que uma das vítimas conseguiu caminhar até o banheiro, onde havia sinais de vômito”, afirmou à Blu Radio.>

A principal suspeita é que a família tenha sido vítima de inalação de gás ou de alguma substância tóxica presente no ambiente. Exames toxicológicos e patológicos estão sendo realizados para confirmar a causa das mortes.>

Celebração em família>

A viagem da família tinha um motivo especial: a comemoração do Dia dos Pais e do aniversário da avó. Viviana havia organizado a surpresa para Tito, com quem se casou em 2019. Eles estavam hospedados no mesmo quarto com o filho, enquanto outros parentes ocupavam um quarto separado no hotel.>

Mayerly Hurtado, filha mais velha de Viviana, disse ao jornal El Tiempo que a família não ingeriu nada que justificasse a morte repentina, reforçando a hipótese de intoxicação por substância presente no ar.>

Em nota, o Hotel Portobelo, onde ocorreu o caso, afirmou que está colaborando com as autoridades. “Nos reunimos com os familiares desde o primeiro momento, oferecendo apoio constante e acionando os protocolos internos de segurança”, declarou a administração ao El Tiempo.>

A tragédia causou comoção em San Andrés, especialmente porque o hotel fica em frente à praia Bahía Sardina, uma das regiões mais movimentadas da ilha. Familiares das vítimas questionam a postura da administração do hotel, que, segundo eles, ignorou os repetidos pedidos de troca de quarto.>