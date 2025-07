PARA NÃO IMIGRANTES

Visto americano fica R$ 1,4 mil mais caro após nova lei de Trump; entenda

'Taxa de Integridade do Visto' será aplicada para além das cobranças que já existem

Um nova lei sancionada pelo presidente Donald Trump deve encarecer a solicitação do visto americano em 135%. Aprovada na semana passada, a 'Taxa de Integridade do Visto' será aplicada para além das cobranças que já existem. >

O valor da emissão da taxa será de US$ 250 para não imigrantes. Em reais, o valor equivale a R$ 1,4 mil na conversão com o câmbio de fechamento da última sexta-feira (11). >

A nova legislação ainda determina um pagamento de US$ 24 (ou aproximadamente R$ 135) para o formulário de registro do visto (I-94), uma espécie de inscrição.>

O visitante poderá pedir reembolso da taxa caso cumpra as regras do visto. São elas: não trabalhar sem autorização nos Estados Unidos; retornar ao país de origem dentro do prazo legal (90 dias, no caso de turismo brasileiro, com adição de mais cinco dias), ou para aqueles que requisitarem um novo prazo de validade ou alteração do status migratório.>