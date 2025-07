PAQUISTÃO

Homem mata filha adolescente que se recusou a excluir conta no TikTok

Com ajuda da família, ele ainda tentou forjar um suicídio

O caso foi classificado como "crime de honra" no boletim de ocorrência. País de maioria muçulmana, o Paquistão ainda é bastante conservador e mulheres muitas vezes são mortas por comportamentos considerados "inadequados", inclusive em ambientes on-line. Os códigos de conduta são rígidos e impostos dentro de casa, com homicídios cometidos por parentes sendo relativamente frequentes. >

Só 30% das mulheres do país possuem um celular, contra 58% dos homens, segundo estudo do Mobile Gender Gap Report. O TikTok tem conquistado popularidade também no Paquistão. Além do entretenimento rápido, a rede social também é usada como uma maneira de conseguir renda extra para os que conseguem monetizar suas contas. >