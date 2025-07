INOVAÇÃO

Aceita um salmão de laboratório? Carne sintética do peixe foi aprovada para consumo

Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA autorizou a comercialização do alimento e já tem restaurante servindo

Se o avanço da Inteligência Artificial (IA) já te assusta, prepare-se, porque os alimentos criados em laboratório já são uma realidade. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, sigla em inglês para Food and Drug Administration) autorizou, em junho, a comercialização de carne sintética de salmão produzida pela empresa Wildtype. >

E essa não é a primeira. Antes dela, já foram aprovadas para consumo as carnes sintéticas de frango, suína e bovina. >

A permissão garante a venda das carnes de salmão preateado, da espécie Oncorhynchus kisutch, feitas pelo cultivo celular. Essa produção consiste na extração de uma pequena amostra de célula do animal que depois é cultivada em tanques com aminoácidos, vitaminas, proteínas e gorduras, fazendo com que elas se multipliquem. >