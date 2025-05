PREÇO AO PONTO

Saiba qual o rodízio de carne mais barato de Salvador

Opções custam a partir de R$ 49,90

Larissa Almeida

Publicado em 16 de maio de 2025 às 05:15

Rodízio mais barato de Salvador custa a partir de R$ 49,90 por pessoa Crédito: Marina Silva/CORREIO

De primeira, de segunda, bem passada, ao ponto ou malpassada. Quando se trata de carne, são variados os tipos e as formas de preparo que podem ser utilizadas para conquistar os amantes do alimento. Também é verdade que importa o custo-benefício, afinal, uma boa refeição aliada a um preço justo são dois fatores fundamentais para fidelizar o cliente. Para este 16 de maio, data que celebra o Dia Nacional do Churrasco, a reportagem foi em busca do rodízio de carne mais barato de Salvador que já caiu no gosto dos soteropolitanos. >

O rodízio em questão é ofertado pela Parrilla Catarinense, uma churrascaria que fica localizada no Caminho de Areia. Atualmente, o estabelecimento conta com uma promoção de rodízio no horário do jantar, que custa a partir de R$ 49,90 por pessoa, de domingo a quinta. Além de ter acesso a carnes variadas, os clientes podem desfrutar de um rodízio de pizza e buffet completo, que inclui comida japonesa. >

Jéssica König, proprietária da churrascaria, conta que a promoção não tem prazo para acabar, mas é preciso fazer agendamento prévio, porque costuma lotar. Para organizar o fluxo, são abertas 50 reservas todos os dias. “O jantar inicia às 18h e termina às 23h. A reserva contempla as pizzas de todos os sabores, como margherita, portuguesa, havaiana, sertaneja, doce, entre outros. Nosso buffet também é bem completo, com provolones, frios, conservas, doces, sushis tradicionais”, elenca. >

No que diz respeito à carne, que é o que mais atrai quem vai à churrascaria, as opções incluem cortes bovinos e suínos. “Tem alcatra, maminha, picanha, carne de javali, baby beef. Nós passamos na tábua um filé à parmegiana no forno a lenha, coração, toscana, frango, fraldinha, picanha suína, costela e lombo”, detalha. >

A Parrilla Catarinense funciona de segunda a sábado, das 11h às 23h. O rodízio no horário de almoço, de segunda a sexta, custa R$ 64,99. Aos sábados, domingos e feriados, o custo é de R$ 74,99. No jantar, vale a promoção de R$ 49,90, por tempo indeterminado, das 18h às 23h, exceto nas sextas e sábados. Quem não conseguir reservar durante a semana, precisa desembolsar R$ 57,99 para jantar. Aos finais de semana, o preço sobe para R$ 65,99. >

Outra opção de rodízio de carnes barato em Salvador é o do Sal e Brasa, que tem faixa de preço semelhante ao Parrilla Catarinense. Localizada em Pituaçu, a churrascaria conta com opções a partir de R$ 54,90 no Espaço Gourmet, se a reserva for feita antecipadamente. Para quem apenas vai chegar no restaurante e comer, o custo mínimo é de R$ 59,90. O preço do jantar é o mesmo todos os dias (R$ 59,90), enquanto o preço do almoço varia nas sextas e sábados (R$ 64,90) e no domingo (R$ 69,90). >