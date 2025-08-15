Acesse sua conta
Pacientes do SUS começam a ser atendidos em hospital com plano de saúde

Convênio Hapvida é o primeiro a aderir à medida do Ministério da Saúde que troca dívidas de hospitais por atendimentos

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 15:10

Atendimentos no SUS chegaram a xx
Oito pessoas farão cirurgias e exames em hospital privado Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os primeiros pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) começaram a ser atendidos em um hospital de plano de saúde nesta semana. Segundo o Ministério da Saúde, oito pessoas farão cirurgias e exames no Hospital Ariano Suassuna, da rede privada, em Recife, no Pernambuco.

A medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que credencia hospitais privados e filantrópicos a prestar serviços especializados para pacientes do SUS como compensação para quitar dívidas com a União ou receber créditos financeiros.

A Hapvida é a primeira operadora de plano de saúde a aderir à iniciativa. De acordo com o Ministério, a ação prevê a conversão de até R$ 1,3 bilhão por ano dessas dívidas de todas as operadoras em atendimento especializado, conforme a demanda apresentada pelos estados e municípios.

A oferta de serviços deve atender às prioridades do Agora Tem Especialistas em seis áreas prioritárias: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia, além de mais de 1,2 mil tipos de cirurgias e outras demandas apontadas por estados e municípios, responsáveis pela regulação dos pacientes do SUS.

A assessoria da Hapvida Bahia foi procurada para informar se o plano também atenderá pacientes da rede pública em Salvador e não retornou até o fechamento deste texto.

