SAÚDE

Saiba quais são os hospitais particulares de Salvador que atendem pelo SUS

Convênios entre prefeitura, governo e instituições de saúde promovem atendimentos gratuitos

Pacientes de Salvador podem ser atendidos em hospitais particulares da capital baiana através do Sistema Único de Saúde (SUS). Procedimentos ambulatoriais, exames e até cirurgias são realizadas pelas instituições de saúde que têm convênio firmado com a Prefeitura ou Governo do Estado. >

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a definição dos serviços ofertados é feita a partir de estudo técnico que engloba variáveis como: necessidades de saúde da população, oferta de serviços ao SUS, capacidade instalada de cada hospital, recursos aportados pela União e disponibilidade orçamentária do município para complementação de valores. >

A Lei Complementar nº 187/2021 determina que as entidades beneficentes devem prestar no mínimo 60% dos seus serviços aos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A determinação aplica-se a hospitais filantrópicos, como o Hospital Santa Izabel, em Salvador. >

Segundo Márcia Bastos, assessora especial da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, a instituição realiza cerca de 60 mil procedimentos para pacientes do SUS por mês. No Santa Izabel, assim como acontece no Hospital Português, o atendimento é regulado através da Prefeitura ou Governo do Estado. Ou seja, pacientes cobertos pelo SUS não são atendidos diretamente na emergência do hospital. >