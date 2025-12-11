SALVADOR

Aeroporto de Salvador registra atrasos e cancelamentos em voos após vendaval em SP

erminais paulistas vivem caos após vendaval, e efeitos atingem operações em Salvador

Wendel de Novais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11:20

Aeroporto de Salvador Crédito: Reprodução

O Aeroporto de Salvador registrou 14 voos afetados nesta quarta-feira (10) por conta do mau tempo que atingiu São Paulo e desorganizou operações nos principais terminais do país. Segundo a administração do aeroporto, apesar dos impactos, pousos e decolagens seguem dentro da normalidade na capital baiana.

Não é possível detalhar quantos dos 14 voos foram cancelados ou atrasados. Isso ocorre porque as companhias aéreas têm autonomia para remanejar passageiros e redirecionar aeronaves, o que modifica constantemente o status de cada operação. Em alguns casos, um voo previsto para São Paulo pode ser enviado a outros aeroportos, como Rio de Janeiro ou Campinas, permitindo que o passageiro conclua o trajeto por via terrestre ou em outra conexão. Nessa situação, a viagem é considerada realizada, mesmo com alterações.

Por conta dessas variáveis, o aeroporto reforça que apenas as companhias conseguem informar com precisão o impacto real — tanto no número de voos quanto de passageiros afetados. A orientação é que os viajantes consultem diretamente a empresa aérea para confirmar o status de suas viagens.

Em São Paulo, a situação é bem mais grave. Entre quarta-feira (10) e a manhã desta quinta-feira (11), os aeroportos de Guarulhos e Congonhas somaram 344 voos cancelados — cem apenas nesta quinta. Guarulhos contabiliza, ao menos, 15 partidas e 39 chegadas suspensas, enquanto Congonhas registra 31 chegadas e 15 partidas canceladas.