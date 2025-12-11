Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aeroporto de Salvador registra atrasos e cancelamentos em voos após vendaval em SP

erminais paulistas vivem caos após vendaval, e efeitos atingem operações em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11:20

Meio-fio do aeroporto
Aeroporto de Salvador Crédito: Reprodução

O Aeroporto de Salvador registrou 14 voos afetados nesta quarta-feira (10) por conta do mau tempo que atingiu São Paulo e desorganizou operações nos principais terminais do país. Segundo a administração do aeroporto, apesar dos impactos, pousos e decolagens seguem dentro da normalidade na capital baiana.

Não é possível detalhar quantos dos 14 voos foram cancelados ou atrasados. Isso ocorre porque as companhias aéreas têm autonomia para remanejar passageiros e redirecionar aeronaves, o que modifica constantemente o status de cada operação. Em alguns casos, um voo previsto para São Paulo pode ser enviado a outros aeroportos, como Rio de Janeiro ou Campinas, permitindo que o passageiro conclua o trajeto por via terrestre ou em outra conexão. Nessa situação, a viagem é considerada realizada, mesmo com alterações.

Aeroporto de Salvador

Aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Aeroporto de Salvador por Divulgação
Aeroporto de Salvador por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Aeroporto de Salvador por Reprodução
1 de 6
Aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO

Por conta dessas variáveis, o aeroporto reforça que apenas as companhias conseguem informar com precisão o impacto real — tanto no número de voos quanto de passageiros afetados. A orientação é que os viajantes consultem diretamente a empresa aérea para confirmar o status de suas viagens.

Em São Paulo, a situação é bem mais grave. Entre quarta-feira (10) e a manhã desta quinta-feira (11), os aeroportos de Guarulhos e Congonhas somaram 344 voos cancelados — cem apenas nesta quinta. Guarulhos contabiliza, ao menos, 15 partidas e 39 chegadas suspensas, enquanto Congonhas registra 31 chegadas e 15 partidas canceladas.

Os dois terminais amanheceram lotados, com filas longas, passageiros dormindo nos bancos e voos sem previsão de reacomodação. Os reflexos também atingem aeroportos no Rio de Janeiro e em Brasília, que enfrentam atrasos e ajustes na malha aérea devido ao efeito dominó causado pelo vendaval histórico em São Paulo.

Leia mais

Imagem - Jovem morre na Bahia após ingerir uísque contaminado com metanol e ser internado

Jovem morre na Bahia após ingerir uísque contaminado com metanol e ser internado

Imagem - Caminhoneiro morre esmagado em acidente com caçamba durante manutenção na Bahia

Caminhoneiro morre esmagado em acidente com caçamba durante manutenção na Bahia

Imagem - Suspeito de matar jovem trans com golpe ‘mata-leão’ é indiciado e preso na Bahia

Suspeito de matar jovem trans com golpe ‘mata-leão’ é indiciado e preso na Bahia

Tags:

Aeroporto de Salvador Voos

Mais recentes

Imagem - A partir de R$ 180: confira valores do Lounge do Festival Virada Salvador 2025

A partir de R$ 180: confira valores do Lounge do Festival Virada Salvador 2025
Imagem - Mutirão gratuito de prevenção ao câncer de pele acontece sábado (13) em sete municípios da Bahia

Mutirão gratuito de prevenção ao câncer de pele acontece sábado (13) em sete municípios da Bahia
Imagem - Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia

Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - A partir de R$ 450: confira valores dos ingressos para show natalino de Roberto Carlos em Salvador
01

A partir de R$ 450: confira valores dos ingressos para show natalino de Roberto Carlos em Salvador

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
02

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
03

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas
04

Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas