Aeroporto de Salvador registra atrasos e cancelamentos em voos após vendaval em SP

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11:20
O Aeroporto de Salvador registrou 14 voos afetados nesta quarta-feira (10) por conta do mau tempo que atingiu São Paulo e desorganizou operações nos principais terminais do país. Segundo a administração do aeroporto, apesar dos impactos, pousos e decolagens seguem dentro da normalidade na capital baiana.
Não é possível detalhar quantos dos 14 voos foram cancelados ou atrasados. Isso ocorre porque as companhias aéreas têm autonomia para remanejar passageiros e redirecionar aeronaves, o que modifica constantemente o status de cada operação. Em alguns casos, um voo previsto para São Paulo pode ser enviado a outros aeroportos, como Rio de Janeiro ou Campinas, permitindo que o passageiro conclua o trajeto por via terrestre ou em outra conexão. Nessa situação, a viagem é considerada realizada, mesmo com alterações.
Aeroporto de Salvador
Por conta dessas variáveis, o aeroporto reforça que apenas as companhias conseguem informar com precisão o impacto real — tanto no número de voos quanto de passageiros afetados. A orientação é que os viajantes consultem diretamente a empresa aérea para confirmar o status de suas viagens.
Em São Paulo, a situação é bem mais grave. Entre quarta-feira (10) e a manhã desta quinta-feira (11), os aeroportos de Guarulhos e Congonhas somaram 344 voos cancelados — cem apenas nesta quinta. Guarulhos contabiliza, ao menos, 15 partidas e 39 chegadas suspensas, enquanto Congonhas registra 31 chegadas e 15 partidas canceladas.
Os dois terminais amanheceram lotados, com filas longas, passageiros dormindo nos bancos e voos sem previsão de reacomodação. Os reflexos também atingem aeroportos no Rio de Janeiro e em Brasília, que enfrentam atrasos e ajustes na malha aérea devido ao efeito dominó causado pelo vendaval histórico em São Paulo.