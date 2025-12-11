Acesse sua conta
Jovem morre na Bahia após ingerir uísque contaminado com metanol e ser internado

Fridman Gustavo Amorim Brito, 22 anos, estava hospitalizado em Juazeiro

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 10:04

Fridman morreu após contaminação por metanol
Fridman morreu após contaminação por metanol

Um jovem identificado como Fridman Gustavo Amorim Brito, 22 anos, morreu na quarta-feira (10) após passar 29 dias internado no Hospital Regional de Juazeiro, no norte da Bahia. Ele é a segunda vítima fatal ligada ao consumo de uma bebida alcoólica — um uísque — contaminada com metanol, de acordo com informações do g1.

A primeira morte registrada foi a da namorada de Fridman, a influenciadora digital Yasmin Ângela, que faleceu há um mês, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, após os dois ingerirem a bebida contaminada durante a festa de aniversário da jovem. Yasmin passou mal pouco depois de beber o uísque.

Por conta do efeito imediato, Yasmin faleceu sem conseguir atendimento médico. Já Fridman e uma amiga do casal, de 21 anos, que também tomou a bebida, foram socorridos inicialmente ao Hospital Universitário (HU) de Petrolina. Depois, foram transferidos: ele para Juazeiro, na Bahia, e ela para o Hospital Regional de Ouricuri, em Pernambuco, onde ambos receberam o antídoto.

A jovem atendida em Ouricuri recebeu alta nos dias seguintes, enquanto Fridman permaneceu em estado grave e acabou não resistindo às complicações da intoxicação. Por ser morador de Juazeiro, a morte dele será contabilizada como caso baiano.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Juazeiro, onde aguarda liberação. A família ainda definirá a data e o horário do velório e do sepultamento, previstos para ocorrer no município. A bebida suspeita — comprada em São Bento do Una, no Agreste pernambucano — foi recolhida e enviada para perícia.

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) confirmou, em 18 de novembro, que quatro casos investigados no Sertão tiveram a mesma causa. De acordo com o laudo do Laboratório de Toxicologia da Polícia Científica, todas as vítimas foram intoxicadas por metanol.

Tags:

Bahia Morte Contaminação Metanol

