POLÍCIA

Operação contra facção no Recôncavo termina com três mortos e três presos

Polícia afirma que suspeitos mortos reagiram; materiais ligados a crimes brutais foram apreendidos

Wendel de Novais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:52

Material foi apreendido pela polícia Crédito: Polícia Civil

Uma operação policial realizada nesta quarta-feira (10) em Maragogipe, no Recôncavo baiano, terminou com três homens mortos e três presos. A ação, batizada de Operação Recôncavo, tem como foco desarticular lideranças e integrantes de uma organização criminosa que atua no distrito de Nagé e em municípios vizinhos.

Ao longo do dia, equipes cumpriram mais de 30 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.De acordo com a Polícia Civil, os três suspeitos mortos entraram em confronto com as equipes que participavam das diligências. Eles chegaram a ser socorridos e levados para uma unidade de saúde do município, mas não resistiram aos ferimentos.

Material foi apreendido pela polícia 1 de 4

Com o grupo, policiais encontraram objetos que podem ter sido utilizados em crimes de extrema violência, incluindo casos de decapitação e esquartejamento registrados em julho deste ano. A operação segue em andamento e busca localizar outros envolvidos em homicídios, sequestros, torturas e tráfico de drogas no interior do estado.

A ofensiva é coordenada pela 4ª Coorpin (Santo Antônio de Jesus), com apoio do Depin, da Dirpin/Leste, do Gatti/Leste e da Core, unidades especializadas que atuaram de forma integrada no cumprimento das ordens judiciais.

Veja o material apreendido:

14 aparelhos celulares;

grande quantidade adicional de drogas diversas;

41 pedras de crack;

uma carabina calibre .40;

duas motocicletas;

roupas camufladas;

três fuzis calibre 5.56 com carregadores;

uma submetralhadora calibre 9mm;

uma pistola calibre 9mm;

carregadores de fuzil e de pistolas 9mm;

118 munições calibre 5.56;

130 munições calibre 9mm;

1,5 kg de maconha;

800 g de cocaína;

uma granada;