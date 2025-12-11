Operação contra facção no Recôncavo termina com três mortos e três presos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:52
Uma operação policial realizada nesta quarta-feira (10) em Maragogipe, no Recôncavo baiano, terminou com três homens mortos e três presos. A ação, batizada de Operação Recôncavo, tem como foco desarticular lideranças e integrantes de uma organização criminosa que atua no distrito de Nagé e em municípios vizinhos.
Ao longo do dia, equipes cumpriram mais de 30 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.De acordo com a Polícia Civil, os três suspeitos mortos entraram em confronto com as equipes que participavam das diligências. Eles chegaram a ser socorridos e levados para uma unidade de saúde do município, mas não resistiram aos ferimentos.
Material foi apreendido pela polícia
Com o grupo, policiais encontraram objetos que podem ter sido utilizados em crimes de extrema violência, incluindo casos de decapitação e esquartejamento registrados em julho deste ano. A operação segue em andamento e busca localizar outros envolvidos em homicídios, sequestros, torturas e tráfico de drogas no interior do estado.
A ofensiva é coordenada pela 4ª Coorpin (Santo Antônio de Jesus), com apoio do Depin, da Dirpin/Leste, do Gatti/Leste e da Core, unidades especializadas que atuaram de forma integrada no cumprimento das ordens judiciais.
Veja o material apreendido:
14 aparelhos celulares;
grande quantidade adicional de drogas diversas;
41 pedras de crack;
uma carabina calibre .40;
duas motocicletas;
roupas camufladas;
três fuzis calibre 5.56 com carregadores;
uma submetralhadora calibre 9mm;
uma pistola calibre 9mm;
carregadores de fuzil e de pistolas 9mm;
118 munições calibre 5.56;
130 munições calibre 9mm;
1,5 kg de maconha;
800 g de cocaína;
uma granada;
uma espada e uma machadinha (apontadas como usadas em decapitações e outros crimes violentos atribuídos ao grupo).