Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Operação contra facção no Recôncavo termina com três mortos e três presos

Polícia afirma que suspeitos mortos reagiram; materiais ligados a crimes brutais foram apreendidos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:52

Material foi apreendido pela polícia
Material foi apreendido pela polícia Crédito: Polícia Civil

Uma operação policial realizada nesta quarta-feira (10) em Maragogipe, no Recôncavo baiano, terminou com três homens mortos e três presos. A ação, batizada de Operação Recôncavo, tem como foco desarticular lideranças e integrantes de uma organização criminosa que atua no distrito de Nagé e em municípios vizinhos.

Ao longo do dia, equipes cumpriram mais de 30 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça.De acordo com a Polícia Civil, os três suspeitos mortos entraram em confronto com as equipes que participavam das diligências. Eles chegaram a ser socorridos e levados para uma unidade de saúde do município, mas não resistiram aos ferimentos.

Material foi apreendido pela polícia

Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
1 de 4
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil

Com o grupo, policiais encontraram objetos que podem ter sido utilizados em crimes de extrema violência, incluindo casos de decapitação e esquartejamento registrados em julho deste ano. A operação segue em andamento e busca localizar outros envolvidos em homicídios, sequestros, torturas e tráfico de drogas no interior do estado.

A ofensiva é coordenada pela 4ª Coorpin (Santo Antônio de Jesus), com apoio do Depin, da Dirpin/Leste, do Gatti/Leste e da Core, unidades especializadas que atuaram de forma integrada no cumprimento das ordens judiciais.

Veja o material apreendido:

14 aparelhos celulares;

grande quantidade adicional de drogas diversas;

41 pedras de crack;

uma carabina calibre .40;

duas motocicletas;

roupas camufladas;

três fuzis calibre 5.56 com carregadores;

uma submetralhadora calibre 9mm;

uma pistola calibre 9mm;

carregadores de fuzil e de pistolas 9mm;

118 munições calibre 5.56;

130 munições calibre 9mm;

1,5 kg de maconha;

800 g de cocaína;

uma granada;

uma espada e uma machadinha (apontadas como usadas em decapitações e outros crimes violentos atribuídos ao grupo).

Leia mais

Imagem - Caminhoneiro morre esmagado em acidente com caçamba durante manutenção na Bahia

Caminhoneiro morre esmagado em acidente com caçamba durante manutenção na Bahia

Imagem - Motorista de app tem carro roubado por passageiro em Salvador; vítima busca veículo

Motorista de app tem carro roubado por passageiro em Salvador; vítima busca veículo

Imagem - Suspeito de matar jovem trans com golpe ‘mata-leão’ é indiciado e preso na Bahia

Suspeito de matar jovem trans com golpe ‘mata-leão’ é indiciado e preso na Bahia

Tags:

Operação Mortes Clima de Tensão no Recôncavo da Bahia

Mais recentes

Imagem - A partir de R$ 450: confira valores dos ingressos para show natalino de Roberto Carlos em Salvador

A partir de R$ 450: confira valores dos ingressos para show natalino de Roberto Carlos em Salvador
Imagem - Caminhoneiro morre esmagado em acidente com caçamba durante manutenção na Bahia

Caminhoneiro morre esmagado em acidente com caçamba durante manutenção na Bahia
Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas com ventos de até 80 km/h para mais de 60 cidades baianas

Inmet emite alerta de chuvas intensas com ventos de até 80 km/h para mais de 60 cidades baianas

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
02

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação
03

Beneficiários do Planserv podem pagar mensalidades até 200% mais caras, alerta associação

Imagem - Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo
04

Mesmo com obstrução da oposição, Alba aprova mais dois empréstimos de mais de R$ 900 milhões para Jerônimo