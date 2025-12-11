TRAGÉDIA

Caminhoneiro morre esmagado em acidente com caçamba durante manutenção na Bahia

Vítima realizava reparo no veículo quando estrutura cedeu

Wendel de Novais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:39

Ivair foi esmagado por caçamba Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Ivair da Silva Custódio, 59 anos, morreu após ser esmagado por uma caçamba de caminhão em Ilhéus, no sul da Bahia. O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (10), quando a vítima levantou a caçamba para realizar um conserto no veículo e ficou embaixo da estrutura metálica.

Minutos depois, durante a manutenção, a carroceria desceu de forma repentina, atingindo o homem e o deixando preso. Após a queda da estrutura, moradores que presenciaram a situação acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o local, mas não houve tempo suficiente para que Ivair fosse socorrido.

Depois da constatação da morte, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para acessar o corpo, utilizando um equipamento desencarcerador para suspender a caçamba e liberar a vítima das ferragens. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).