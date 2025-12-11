Acesse sua conta
Caminhoneiro morre esmagado em acidente com caçamba durante manutenção na Bahia

Vítima realizava reparo no veículo quando estrutura cedeu

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07:39

Ivair foi esmagado por caçamba
Ivair foi esmagado por caçamba Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Ivair da Silva Custódio, 59 anos, morreu após ser esmagado por uma caçamba de caminhão em Ilhéus, no sul da Bahia. O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (10), quando a vítima levantou a caçamba para realizar um conserto no veículo e ficou embaixo da estrutura metálica.

Minutos depois, durante a manutenção, a carroceria desceu de forma repentina, atingindo o homem e o deixando preso. Após a queda da estrutura, moradores que presenciaram a situação acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o local, mas não houve tempo suficiente para que Ivair fosse socorrido.

Depois da constatação da morte, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para acessar o corpo, utilizando um equipamento desencarcerador para suspender a caçamba e liberar a vítima das ferragens. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

O corpo de Ivair ainda será submetido à necropsia. A Polícia Civil trata o caso como morte acidental, investigando a situação nesse sentido.

Tags:

Bahia Acidente Morte Caminhoneiro

