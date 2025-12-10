Trabalhador morre após queda em cisterna de 20 metros na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:27
Um trabalhador de 58 anos morreu na tarde de segunda-feira (8) após cair dentro de uma cisterna com mais de 20 metros de profundidade, na zona rural de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A vítima foi identificada como Carlos Luiz de Jesus Nunes, profissional conhecido na região pela longa experiência na construção desse tipo de estrutura.
Segundo informações da Polícia Civil, o acidente ocorreu depois que Carlos decidiu retornar ao interior da cisterna para recolher materiais que havia esquecido ao fim do expediente. Durante a descida, um dos cabos de aço utilizados no acesso teria se rompido, fazendo com que ele despencasse até o fundo.
Trabalhador morreu após cair em cisterna
Moradores que presenciaram o ocorrido acionaram o Corpo de Bombeiros. Quando a equipe chegou ao local, no entanto, o trabalhador já estava sem vida. O resgate do corpo foi complexo e durou cerca de três horas, devido à profundidade e às condições estruturais da cisterna.
O corpo de Carlos Luiz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista. Até o momento, não há informações sobre os horários de velório e sepultamento.