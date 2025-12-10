Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Traficante que executou comerciante na Bahia é preso após dois anos foragido

Patrick de Souza, conhecido como ‘Patrick da Bomba’, era procurado por homicídios e por atuar como gerente do tráfico

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:30

Patrick da Bomba foi preso em Mogi das Cruzes Crédito: Reprodução

O homem apontado como responsável pela execução de um comerciante em Camaçari e gerente do tráfico na cidade foi preso após permanecer dois anos foragido. A captura ocorreu nesta segunda-feira (8), durante uma operação da Polícia Civil que vinha monitorando os deslocamentos do suspeito desde o ano passado.

Segundo as investigações, o acusado fugiu do município logo após matar o comerciante, que não foi identificado, no ano de 2023. Desde então, ele passou por diferentes cidades para evitar ser encontrado, utilizando identidades falsas e alterando constantemente sua rotina.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

De acordo com a polícia, a prisão foi possível após o cruzamento de informações obtidas por equipes de inteligência, que localizaram o suspeito em uma residência onde tentava se esconder. Ele não ofereceu resistência e foi levado para a delegacia, onde teve o mandado de prisão cumprido.

O comerciante assassinado foi atingido por disparos de arma de fogo em frente ao próprio estabelecimento. A motivação do crime, segundo a polícia, estaria ligada a conflitos envolvendo a atuação de traficantes na região.

O preso deve ser encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que continua investigando possíveis envolvidos no caso.

Leia mais

Imagem - ‘Tropa do Aluno’: chefe do CV que ordenava execuções na Bahia é preso fora do estado

‘Tropa do Aluno’: chefe do CV que ordenava execuções na Bahia é preso fora do estado

Imagem - Detento em saída temporária é morto com 12 tiros antes de voltar para presídio na Bahia

Detento em saída temporária é morto com 12 tiros antes de voltar para presídio na Bahia

Imagem - Homem que matou jovem trans com ‘mata-leão’ procurava mulheres na internet; saiba quem é

Homem que matou jovem trans com ‘mata-leão’ procurava mulheres na internet; saiba quem é

Tags:

Bahia Crime Preso Traficante

Mais recentes

Imagem - BR-324 e BR-116 vão passar por manutenção antes do Natal na Bahia

BR-324 e BR-116 vão passar por manutenção antes do Natal na Bahia
Imagem - Pedro Maia é reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça da Bahia

Pedro Maia é reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça da Bahia
Imagem - Moradores de Feira de Santana devem pagar 40% a menos na taxa de esgoto

Moradores de Feira de Santana devem pagar 40% a menos na taxa de esgoto

MAIS LIDAS

Imagem - Cuidado! Veja quais alimentos podem 'enganar' o bafômetro e gerar multa na Lei Seca
01

Cuidado! Veja quais alimentos podem 'enganar' o bafômetro e gerar multa na Lei Seca

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (10 de dezembro) é A Árvore: o tempo é um aliado, não um inimigo
02

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (10 de dezembro) é A Árvore: o tempo é um aliado, não um inimigo

Imagem - Pena da baiana Débora do Batom cai significativamente com PL da Dosimetria; confira
03

Pena da baiana Débora do Batom cai significativamente com PL da Dosimetria; confira

Imagem - Tetracampeã de skate e fenômeno de patrocínios, Rayssa Leal amplia fortuna em 2025
04

Tetracampeã de skate e fenômeno de patrocínios, Rayssa Leal amplia fortuna em 2025