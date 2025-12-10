POLÍCIA

Traficante que executou comerciante na Bahia é preso após dois anos foragido

Patrick de Souza, conhecido como ‘Patrick da Bomba’, era procurado por homicídios e por atuar como gerente do tráfico

Wendel de Novais

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 09:30

Patrick da Bomba foi preso em Mogi das Cruzes Crédito: Reprodução

O homem apontado como responsável pela execução de um comerciante em Camaçari e gerente do tráfico na cidade foi preso após permanecer dois anos foragido. A captura ocorreu nesta segunda-feira (8), durante uma operação da Polícia Civil que vinha monitorando os deslocamentos do suspeito desde o ano passado.

Segundo as investigações, o acusado fugiu do município logo após matar o comerciante, que não foi identificado, no ano de 2023. Desde então, ele passou por diferentes cidades para evitar ser encontrado, utilizando identidades falsas e alterando constantemente sua rotina.

De acordo com a polícia, a prisão foi possível após o cruzamento de informações obtidas por equipes de inteligência, que localizaram o suspeito em uma residência onde tentava se esconder. Ele não ofereceu resistência e foi levado para a delegacia, onde teve o mandado de prisão cumprido.

O comerciante assassinado foi atingido por disparos de arma de fogo em frente ao próprio estabelecimento. A motivação do crime, segundo a polícia, estaria ligada a conflitos envolvendo a atuação de traficantes na região.