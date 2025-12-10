Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem que matou jovem trans com ‘mata-leão’ procurava mulheres na internet; saiba quem é

Sérgio Henrique Lima dos Santos mantinha uma relação com a vítima

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 07:53

Sérgio costumava abordar mulheres na internet
Sérgio costumava abordar mulheres na internet Crédito: Reprodução

O homem que matou a jovem trans Rhianna, 18 anos, com um mata-leão e confessou o crime em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, foi identificado como Sérgio Henrique Lima dos Santos, 19. Assim como a vítima, o autor do crime é de Barreiras, mas costumava abordar mulheres pelas redes sociais, depois de encontrá-las em sites de garotas de programa. Ele tentava marcar encontros discretos e, às vezes, fora da cidade.

A reportagem conversou com uma das acompanhantes que atuam nessas plataformas e que era colega de Rhianna. Ela chegou a ser contatada por Sérgio Henrique. “Ele também mandou mensagem para mim, mas a gente não chegou a sair. Foi pela plataforma em que eu estou, mas não sei se ele está lá como cliente”, conta a fonte, que pede para não ser identificada, mas confirma que o autor do crime se encontrava com Rhianna havia algum tempo.

Sérgio Henrique abordava mulheres na internet

Sérgio costumava abordar mulheres na internet por Reprodução
Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Rayna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Rayna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Rayna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Rayna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
Rhianna foi morta com 'mata-leão' por motorista de aplicativo por Reprodução
1 de 7
Sérgio costumava abordar mulheres na internet por Reprodução

Na conversa com a reportagem, a acompanhante, que também é uma jovem trans, compartilhou uma das mensagens que recebeu de Sérgio Henrique: “Tá em Barreiras? Tinha te visto em um site”, escreveu ele, tentando uma aproximação. As conversas, no entanto, nunca evoluíram para um encontro. Sobre a relação do homem com Rhianna, a fonte afirma não saber se Sérgio já havia demonstrado comportamento agressivo anteriormente.

Depois de matar Rhianna, o jovem, que atua como motorista de aplicativo, se apresentou na delegacia de Luís Eduardo Magalhães, confessou que aplicou o golpe de estrangulamento após uma discussão e afirmou ter agido em legítima defesa. À polícia, disse acreditar que a vítima teria feito um movimento para pegar algo na bolsa. Ele relatou ainda ter tentado reanimá-la depois que ela perdeu a consciência, mas ela não resistiu.

Após prestar depoimento, o suspeito foi liberado e vai responder ao processo em liberdade. A liberação se tornou alvo de críticas da deputada Érika Hilton. “Estou denunciando, ao Ministério Público Estadual, o assassino e o delegado. [...] É inconcebível que um delegado não faça a prisão em flagrante de um assassino que levou um corpo até a delegacia porque ele foi 'bonzinho', confessou o crime e jurou de dedinho que vai se comportar”, escreveu nas redes sociais.

Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais

Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução
Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução
Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução
Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução
1 de 4
Irmã de Rhianna desabafou nas redes sociais por Reprodução

Drycka Santana, irmã de Rhianna, fez um desabafo sobre o crime e cobrou que os responsáveis sejam punidos. “Eu sempre repetia a mesma frase: ‘Sai fora dessas amizades, elas vão te derrubar’, e realmente derrubou. Depois de quase um mês daquela briga, chega alguém e simplesmente te mata. Que todos os culpados paguem, porque eu tenho a certeza de que não foi só um”, afirmou.

Apesar da revolta com a liberação, segundo o advogado Jonata Wiliam da Silva, mestre em Direito e professor de Direito Penal da Ufba, a legislação brasileira prevê que a confissão ou o comparecimento voluntário não obrigam a polícia a manter o suspeito preso.

“O comparecimento espontâneo e a confissão não garantem que a pessoa acusada responda ao processo em liberdade. Entretanto, conforme as normas do processo penal, as prisões temporária ou preventiva não podem servir como antecipação de pena; por isso são chamadas de prisões cautelares”, explicou.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime e possíveis envolvimentos de outras pessoas.

Leia mais

Imagem - ‘Não foi um só’: irmã de jovem trans morta com mata-leão afirma que há mais ‘culpados’ no crime

‘Não foi um só’: irmã de jovem trans morta com mata-leão afirma que há mais ‘culpados’ no crime

Imagem - Érika Hilton denuncia delegado após liberação de suspeito que matou jovem trans com ‘mata-leão’ na Bahia

Érika Hilton denuncia delegado após liberação de suspeito que matou jovem trans com ‘mata-leão’ na Bahia

Imagem - Motorista de app que matou jovem com 'mata-leão' na Bahia foi liberado pela polícia após confessar crime

Motorista de app que matou jovem com 'mata-leão' na Bahia foi liberado pela polícia após confessar crime

Tags:

Bahia Motorista de app Morta Jovem Trans

Mais recentes

Imagem - PF mira grupo criminoso que gerou prejuízo de R$ 2 milhões com fraudes em benefícios do INSS

PF mira grupo criminoso que gerou prejuízo de R$ 2 milhões com fraudes em benefícios do INSS
Imagem - Detento em saída temporária é morto com 12 tiros antes de voltar para presídio na Bahia

Detento em saída temporária é morto com 12 tiros antes de voltar para presídio na Bahia
Imagem - Salvador terá linha gratuita de ônibus durante intervenções na Av. ACM

Salvador terá linha gratuita de ônibus durante intervenções na Av. ACM

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de ter paciência: tire a sua sorte do dia para esta quarta (10)
01

Hora de ter paciência: tire a sua sorte do dia para esta quarta (10)

Imagem - Salvador terá linha gratuita de ônibus durante intervenções na Av. ACM
02

Salvador terá linha gratuita de ônibus durante intervenções na Av. ACM

Imagem - Trânsito na Av. Tancredo Neves sofre alterações a partir de hoje (10)
03

Trânsito na Av. Tancredo Neves sofre alterações a partir de hoje (10)

Imagem - Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba
04

Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba