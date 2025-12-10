Acesse sua conta
Detento em saída temporária é morto com 12 tiros antes de voltar para presídio na Bahia

Normewal Sampaio, de 35 anos, foi surpreendido por atirador após sair de restaurante

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 08:27

Detento foi morto na Rua dos Comerciários antes de voltar para presídio
Detento foi morto na Rua dos Comerciários antes de voltar para presídio Crédito: Reprodução

pena no Conjunto Penal de Feira de Santana foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (8), em Feira de Santana. Preso por homicídio e tentativa de homicídio, o Normewal estava em saída temporária há cerca de uma semana e deveria retornar à unidade prisional exatamente no dia em que foi assassinado.

De acordo com informações de policiais, o detento foi alvo de uma execução com ao menos 12 disparos. O crime ocorreu por volta das 12h50, na Rua dos Comerciários, no bairro SIM, quando a vítima deixava um restaurante, onde almoçava com a ex-companheira e a enteada, quando foi surpreendido por um homem armado. O suspeito atirou diversas vezes e fugiu logo em seguida.

A vítima morreu ainda no local, mas ninguém além dele foi atingido pelos tiros. Depois do crime, agentes realizaram buscas pelo autor do crime e na casa do detento para iniciar as investigações. Na residência de Normewal, foram apreendidas uma mochila com maconha e duas balanças de precisão. A apreensão, no entanto, não surpreende por conta da relação já conhecida dele com o tráfico de drogas.

A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga a autoria e a motivação do crime, que tem características de execução. O corpo de Normewal foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passou por necropsia.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Tags:

Feira de Santana Morto Tiros Detento

