Detento em saída temporária é morto com 12 tiros antes de voltar para presídio na Bahia

Normewal Sampaio, de 35 anos, foi surpreendido por atirador após sair de restaurante

Wendel de Novais

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 08:27

Detento foi morto na Rua dos Comerciários antes de voltar para presídio Crédito: Reprodução

pena no Conjunto Penal de Feira de Santana foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (8), em Feira de Santana. Preso por homicídio e tentativa de homicídio, o Normewal estava em saída temporária há cerca de uma semana e deveria retornar à unidade prisional exatamente no dia em que foi assassinado.

De acordo com informações de policiais, o detento foi alvo de uma execução com ao menos 12 disparos. O crime ocorreu por volta das 12h50, na Rua dos Comerciários, no bairro SIM, quando a vítima deixava um restaurante, onde almoçava com a ex-companheira e a enteada, quando foi surpreendido por um homem armado. O suspeito atirou diversas vezes e fugiu logo em seguida.

A vítima morreu ainda no local, mas ninguém além dele foi atingido pelos tiros. Depois do crime, agentes realizaram buscas pelo autor do crime e na casa do detento para iniciar as investigações. Na residência de Normewal, foram apreendidas uma mochila com maconha e duas balanças de precisão. A apreensão, no entanto, não surpreende por conta da relação já conhecida dele com o tráfico de drogas.

A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga a autoria e a motivação do crime, que tem características de execução. O corpo de Normewal foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passou por necropsia.