Detento em saída temporária é morto com 12 tiros antes de voltar para presídio na Bahia

Wendel de Novais
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 08:27
pena no Conjunto Penal de Feira de Santana foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (8), em Feira de Santana. Preso por homicídio e tentativa de homicídio, o Normewal estava em saída temporária há cerca de uma semana e deveria retornar à unidade prisional exatamente no dia em que foi assassinado.
De acordo com informações de policiais, o detento foi alvo de uma execução com ao menos 12 disparos. O crime ocorreu por volta das 12h50, na Rua dos Comerciários, no bairro SIM, quando a vítima deixava um restaurante, onde almoçava com a ex-companheira e a enteada, quando foi surpreendido por um homem armado. O suspeito atirou diversas vezes e fugiu logo em seguida.
Detento foi morto na Rua dos Comerciários antes de voltar para presídio
A vítima morreu ainda no local, mas ninguém além dele foi atingido pelos tiros. Depois do crime, agentes realizaram buscas pelo autor do crime e na casa do detento para iniciar as investigações. Na residência de Normewal, foram apreendidas uma mochila com maconha e duas balanças de precisão. A apreensão, no entanto, não surpreende por conta da relação já conhecida dele com o tráfico de drogas.
A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana investiga a autoria e a motivação do crime, que tem características de execução. O corpo de Normewal foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passou por necropsia.
